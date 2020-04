Arezzo, nel parco del Pionta c'è chi entra lo stesso: "Bivacco, degrado e spaccio"

Parco del Pionta chiuso, ma non per tutti. Famiglie, sportivi, cittadini con cani al guinzaglio non ci possono entrare ormai da settimane. Ma dentro c’è chi si è riappropriato di spazi che con il blitz di un anno fa si sperava fossero stati requisiti a spacciatori e balordi. Lamentele e fotografie invece descrivono una situazione di ingressi illeciti nell’area verde dove vige il divieto di passeggio per l’emergenza sanitaria. C’è una zona, raccontano testimoni, diventata punto di ritrovo di stranieri di colore: quella del circolo ricreativo Duomo Vecchio in questo periodo inattivo, con le vicine strutture dell’Asl.

Movimenti loschi, strani giri e per terra rifiuti sparpagliati. Sporcizia, bottiglie, cartacce, escrementi. Il mercato della sostanza stupefacente pare che qui sopravviva, stando ad un certo andirivieni sospetto. Impegnate in altre situazioni, e cioè i controlli sugli spostamenti dei cittadini, le forze dell’ordine probabilmente hanno meno tempo e modo di dedicarsi al parco chiuso. Il rischio concreto è che l’area della città riconquistata con dispiegamento di forze nel maggio 2019, torni ad essere terra di nessuno. Nascondigli per la sostanza stupefacente, cessioni, frequentazione di persone poco raccomandabili. Fenomeni che con la raffica di arresti si erano contenuti, fin quasi a sparire, grazie anche all’utilizzo del parco da parte di cittadini che con la loro stessa presenza rappresentavano un presidio. Le restrizioni scattate per decreto della presidenza del consiglio dei ministri, hanno allontanato gli aretini dal Pionta.

Ma c’è chi tra olivi, piante e cespugli, si aggira per questioni, diciamo così, poco chiare. Pattuglie e droni nonostante il loro dispiegamento sul territorio, in questa fase non riescono ad arginare la recrudescenza nel parco. La questione andrà probabilmente ripresa in mano. Mentre per decine di nigeriani finiti in manette nella maxi operazione della squadra mobile, il processo si è inceppato a causa dell’epidemia che ha stoppato l’attività giudiziaria, evidentemente c’è chi ha dato loro il cambio. Le zone teatro degli avvistamenti e delle fotografie sono la parte che sale dal parcheggio dell’ospedale San Donato, via del Duomo Vecchio e le palazzine. La riaffermazione di spacciatori e balordi nel parco è dimostrata anche dalla demolizione di muretti, con pietre e travertino rimossi. Insomma, una situazione che merita di essere ripresa in mano.

Intanto, a livello di controlli contro i trasgressori delle restrizioni, nella giornata di venerdì le sanzioni amministrative elevate tra città e provincia sono state 33, mentre sabato 43. La cifra totale delle multe elevate dall’inizio dell’emergenza è quindi ascesa a 1.867. Si rischiano 400 euro a piedi, 533 se su un veicolo. Dalla scorsa settimana consentiti, con limitazioni, spostamenti verso orti e oliveti per attività agricole amatoriali.

Luca Serafini