Arezzo, Coronavirus, l'ex sindaco Lucherini, 90 anni: "Gli aretini ce la faranno ma via libera alle aziende"

In certe stagioni le vecchie querce sono più preziose del solito. Raccontano del passato, annunciano il futuro. Luigi Lucherini, 90 anni, ingegnere ed ex sindaco di Arezzo, vive la sua quarantena nel verde della dolce collina di Cognaia. Tra acciacchi ed energia, osserva quello che in nove decenni di vita molto intensa non aveva mai visto né immaginato.

Ingegnere, gli aretini come ne usciranno?

“Gli aretini sono dei ‘mostri’ invincibili. Sono ‘botoli ringhiosi’ come ci descrisse Dante, ma in senso positivo. Burberi e brontoloni, però tenaci e industriosi. Dai tempi degli etruschi in poi hanno fatto sempre da sé. Nel dopoguerra, il miracolo italiano che io ho vissuto in prima persona, gli aretini se lo sono costruito da soli con i vari Lebole, Gori e Zucchi e altri. Risorse indigene. Nulla calato da fuori. Nonostante questa situazione, dategli supporti, sostegni, strumenti e gli aretini risorgeranno”.

Lei come sta?

“Fisicamente non al top. Ma la testa funziona benissimo. Trascorro queste giornate di quarantena facendo camminate nel giardino di casa. Ogni tanto mi fermo a sedere e soffro per questa situazione. Penso a chi è meno fortunato e deve rimanere chiuso in 70 metri quadrati, senza un balcone, e magari con problemi di lavoro, lo stipendio che non c’è, la famiglia da mantenere”.

Come riempie le sue giornate?

“Ho ripreso in mano tutti i libri della mia biblioteca di 1.500 volumi. Anche i fumetti. Seguo l’informazione in tv e sui giornali. Passo tantissimo tempo al telefono perché ricevo un sacco di telefonate da amici che non possono venire a trovarmi e che vogliono conoscere il mio stato di salute.”

Come vede la situazione?

“Il dramma è che anche la scienza non ha certezze. Passiamo da momenti di euforia a quelli di sconforto in base alle cifre che vengono diffuse. E’ fin troppo evidente che nulla sarà più come prima”.

Ed è fondamentale ripartire presto, le nostre aziende sono ferme da troppo tempo.

“Certo. E voglio essere molto chiaro nel mio pensiero: se vogliamo ripartire, ed è necessario o fallisce tutto, dovremo alzare per forza il livello di rischio nel mondo del lavoro. Ci sono medici, infermieri e operatori sanitari che quotidianamente sono impegnati nell’irrinunciabile servizio che svolgono, esponendosi a possibili conseguenze. Loro sono obbligati a rischiare. Ecco, credo che anche in altri settori si debba tornare a lavorare, ovviamente con tutte le misure stringenti di prevenzione e di sicurezza. Il rapporto tra rischio e profitto deve essere rimodulato. Il concetto degli investimenti in borsa va trasporto alla realtà economica perché non ci possiamo permettere di non generare ricchezza”.

Ma in ballo c’è la salute.

“Guardi, mica dico di andare allo sbaraglio. Tutt’altro. Però se non si riaccendono le aziende, il motore produttivo, è un guaio. Si va al collasso. Non si deve morire di virus ma neanche di fame. E in questa situazione l’Europa dovrebbe marciare compatta, invece l’impressione è che ci sia chi non vede l’ora di poterci saltare addosso”.

I tempi si allungano, la fase 2 non sembra matura.

“Ogni giorno che passa perdiamo terreno. Una via d’uscita va trovata. Come ci insegna l’esperienza concreta, quando ci sono aziende che vanno in fallimento, i creditori spesso restano all’asciutto o recuperano pochissimo, ma almeno il sistema viene riequilibrato dal fatto che non c’è più una realtà economica non sana e che arreca danno. Se nel nostro continente fallisce una nazione, l’Europa interviene anche se poi quel Paese viene spogliato. Se fallisce l’Europa? Magari interviene la Cina. Ma se fallisce il mondo? Chi lo salva? Mi viene da pensare a cose negative come contrasti e guerre fratricide o al concetto biblico del diluvio universale.”

L’immagine non è delle più positive.

“In novanta anni in cui ho visto di tutto e di più, una cosa come la pandemia da Coronavirus non ha precedenti. Ma in realtà io sono convinto che ce la faremo. Ho i miei problemini di salute, ma tanta energia e speranza dentro. E poi conosco gli aretini, sono uno di loro. Botoli amabili, capaci di rovesciare in bene anche le situazioni peggiori”.

Il sindaco che ad Arezzo ha aperto le scale mobili, che pensava alla metropolitana nel Castro e che voleva realizzare l’aeroporto internazionale, guarda ancora avanti. E dà la carica.

Luca Serafini