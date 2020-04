Arezzo, Coronavirus: altro morto della Rsa di Montevarchi e nuovi contagiati nelle case di riposo

Sette nuovi casi di persone positive al Coronavirus in provincia di Arezzo. E un altro morto. Un 92enne proveniente dalla Rsa di Montevarchi, dove il numero dei decessi ora è salito a sette. L'anziano si è spento all'ospedale San Donato dove era stato trasferito.

In tutta la Asl Toscana Sud Est, ha sottolineato il direttore generale Antonio D'Urso, si conferma la tendenza al maggior numero di guarigioni, 28, rispetto ai 15 positivi.

Anche in provincia permane il trend: dieci guariti rispetto sette contagiati. Tra questi un altro ospite della Rsa di Bucine, dove sono stati dieci i decessi. E'un 83enne che dal piano secondo della struttura è stato trasferito al piano terra, quello preso in gestione dalla Asl e che ospita i pazienti positivi.

Gli altri nuovi positivi aretini sono tre persone di Montevarchi, due di San Giovanni Valdarno e uno di Civitella in Val di Chiana.

Nel territorio della Sud Est altri due pazienti sono deceduti, entrambi nel Senese.

Non fa parte del report di oggi, ma in quello di domani anche un altro positivo aretino nella Rsa di Serravalle in Casentino. Il dato è emerso dalla ripetizione degli esami sierologici e molecolari sui sette ospiti. E' stato messo in isolamento.

Oggi, lunedì 20 aprile, nella Toscana Sud Est, in carico ci sono 1.330 pazienti Covid, di cui 811 in isolamento domiciliare, 104 in ospedale e 234 guariti.