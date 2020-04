Crisi Coronavirus e consumi alimentari, Buitoni fa più 15 per cento di produzione a Sansepolcro

Avanti senza problemi: la parola emergenza Coronavirus non è entrata dentro i cancelli dello stabilimento Buitoni di Sansepolcro. La produzione di pasta secca, fette biscottate e del crostino ha fatto registrare nei mesi di marzo e aprile un incremento che oscilla attorno al 15%. Percentuale di crescita che riguarda tutti i codici di prodotto: ciò significa che è una situazione omogenea. Una spinta importante in avanti ma, questo è uno degli aspetti da mettere in primo piano, rispettando in pieno tutte le normative di sicurezza; soprattutto quelle che riguardano il distanziamento sociale riportato nel decreto del governo. Marchio Buitoni e città di Sansepolcro: un legame indissolubile che si protrae oramai da quasi due secoli.

Nel 2008 il dottor Angelo Mastrolia - numero uno del gruppo Newlat - ha acquisito lo stabilimento di Sansepolcro dove si continua a produrre pasta secca e prodotti da forno con lo storico marchio. Sono 339, ad oggi, i dipendenti all’interno dell’impianto biturgense: suddivisi in tre turni per quello che riguarda la produzione, mentre in due (non è presente quello notturno) nella logistica; in pratica il magazzino, ora completamente vuoto vista la richiesta continua del mercato. Proprio così, l’eccessivo accaparrarsi di alimenti da parte delle famiglie ha incrementato la richiesta soprattutto in quei settori merceologici che possono “vantare” anche scadenze a lungo termine. In sostanza il settore alimentare non ha risentito dell’emergenza Covid-19: in Buitoni le linee viaggiano senza sosta e stanno lavorando quasi al completo. Sono 18 in totale suddivise tra il pastificio e il forno, rispettivamente 13 e 5; attualmente sono 14 quelle in funzione che però lavorano H24.

E’ una situazione di piena normalità, ma con un picco in alto, quella che sta vivendo lo stabilimento di Sansepolcro; un andamento regolare, verificato pure anche dalle sigle sindacali, nel rispetto di tutte le normative. L’impianto dello stabilimento Buitoni, insomma, è stato tarato per una situazione di media-alta produzione e non al massimo; taratura che riesce comunque a soddisfare le richieste avanzate continuamente dal mercato globale. Una sorta di “just in time”: ovvero produrre prodotti finiti per il magazzino, in maniera tale da avere sempre a disposizione delle riserve.

Quando finirà questa emergenza? Non è possibile saperlo. Per il momento la produzione a marchio Buitoni nello stabilimento Newlat di Sansepolcro ha fatto registrare un notevole incremento e non è detto che sia stato ancora raggiunto il picco. Il dottor Angelo Mastrolia, inoltre, ha da poco ingrandito la “famiglia” del gruppo Newlat: ha rilevato la maggioranza della Centrale del Latte d’Italia (Cli), detentrice del marchio Mukki, che spopola con 120 prodotti fra latte, yogurt e bevande vegetali.

Davide Gambacci