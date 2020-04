Arezzo, uccide bambina con la spranga e si getta nel pozzo. E' successo a Levane

Aggressione in famiglia, una bambina, di neanche 4 anni, è stata uccisa, forse a colpi di spranga o con un altro oggetto. E l'uomo che l'ha colpita, il genitore, 39 anni, si è gettato in un pozzo.

Mancano conferme ufficiali, ma l'episodio violento si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 aprile, a Levane, in via Togliatti nel comune di Bucine. Le notizie sono ancora frammentarie.

Sul posto, nel Valdarno aretino, sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, in seguito ad una telefonata con richiesta di aiuto. All'interno di una abitazione un uomo, probabilmente il padre, in preda ad un raptus avrebbe colpito la piccola con conseguenze gravissime. Poi si è buttato nel pozzo, con i vigili del fuoco accorsi per estrarlo.

L'aggressione sarebbe avvenuta con una spranga, ma non ci sono certezze. La piccola, presentava una ferita vistosa al collo. Due i minori coinvolti, il fratellino aveva lievi escoriazioni, mentre la mamma, choccata, sarebbe illesa. Non si conoscono altri particolari né la causa del raptus violento. La famiglia sarebbe di origini straniere, del Bangladesh.

Luca Serafini