Arezzo, fermato furgone: nascoste all'interno 17 mazzette di banconote per oltre 100 mila euro

Gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle, nel territorio della A1 in provincia di Arezzo, hanno fermato un 50enne romano che stava guidando un autocarro preso a noleggio a Roma e che stava transitando verso il nord.

Durante il controllo è emerso come trasportasse, sopra la cabina di guida ed all’interno di un pannello di plastica, 17 mazzette di banconote di vario taglio in euro per un ammontare complessivo di 113.960,00 euro.

Singolare la risposta alle domande degli agenti riguardo al possesso di tale ingente somma di denaro in contate: il romano ha affermato di non saperne nulla e che, secondo lui, ce l’avrebbe lasciata il precedente noleggiatore di quel veicolo.

Il risultato è stato che il 50enne romano è stato denunciato in stato di libertà per riciclaggio ed il denaro ed il veicolo sequestrati.

L’operazione è stata condotta con il concorso, per gli aspetti di specifica competenza, del Comando della Guardia di Finanza di Arezzo.