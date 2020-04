Arezzo, Coronavirus: Prada ottiene deroga e in centinaia lavorano a collezioni e campionari

Alcune centinaia di lavoratori di Prada da ieri sono tornati al loro posto nel polo produttivo valdarnese. In attesa che la “fase 2” faccia ripartire le aziende, con i nuovi protocolli di sicurezza, il Prefetto di Arezzo, Anna Palombi, ha concesso al colosso di Patrizio Bertelli la deroga per le attività relative a campionari e collezioni per la prossima stagione. Numerose le dipendenti e i dipendenti operativi sulle varie divisioni produttive, dalla pelletteria alle calzature all’abbigliamento. Il rientro è avvenuto, ovviamente, con l'introduzione di tutte le misure di tutela contro il contagio applicando scrupolose precauzioni e discipline senza le quali nessun luogo di lavoro potrà rimettersi in moto e che Prada ha codificato nei giorni scorsi.

Oltre alla manodopera, hanno ripreso il loro posto anche le altre figure, pure degli uffici, collegate a questa fase della lavorazione. Per Prada si tratta di un passaggio importantissimo, per non perdere tempo nella preparazione degli articoli della stagione ventura. In questo modo, anche se il lockdown dovesse perdurare fino al 3 maggio, come ormai sembra probabile stante la linea rigida assunta dal governo, Prada può riorganizzarsi. E nello stesso tempo l’accesso di alcune centinaia dei 2.300 addetti consente alla grande azienda della moda di testare sul campo le misure adottate in base al protocollo di sicurezza.

E quindi turni di lavoro leggeri di cinque ore e mezzo, niente mensa, regolazione della fase di accesso e di uscita, distanziamento sociale, protezioni individuali, sanificazione degli ambienti, misurazione della temperatura prima dell’ingresso nel luogo di lavoro.

Un sistema che dovrà essere fatto proprio da tutte le imprese e che già si stanno preparando al post lockdown. In provincia di Arezzo tutto il manifatturiero guarda alla ripresa e si organizza. Il distretto orafo oltre a mettere a punto l’assetto anti Coronavirus, guarda anche all’evoluzione della situazione nei Paesi del mondo dove molti canali di vendita sono ancora chiusi e dopo un mese a fatturato zero. Il futuro, ignoto, è tutto da scrivere.

Luca Serafini