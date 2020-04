Arezzo, bimba uccisa: il babbo si è gettato nudo nel pozzo. Gli amici: "Era stressato per la crisi"

“Una persona brava. Non l’ho mai visto litigare. Però ultimamente non stava bene, aveva la pressione alta. La ditta dove lavora è chiusa e forse chissà, la cassa integrazione, la crisi, i problemi dell’economia... “ Un cittadino del Bangladesh amico dell’omicida passa davanti alla casa dell’orrore, dove l’operaio di 39 anni, dipendente di una ditta che lavora metalli, ha appena ucciso la figlioletta di tre anni e mezzo, ferito il figlio maggiore e poi si è buttato nel pozzo. Si cerca di dare una spiegazione a ciò che è inspiegabile. “So che negli ultimi giorni non stava bene, ha preso anche delle pasticche, la moglie aveva chiamato il dottore”. Voci di strada. Tutte da verificare.

La comunità del Bangladesh nella zona di Levane è numerosa e operosa. Lavoratori impegnati soprattutto nel settore delle minuterie metalliche, collegate ai preziosi, alla moda, agli accessori, alla bigiotteria. Tutti si interrogano sul perché della tragedia. Gli inquirenti cercano di capire se il raptus può aver avuto origine in un disturbo psichico. Di certo non è frequente trovare cittadini del Bangladesh in cura presso i servizi psichiatrici dell’Asl. Come pure non emergono precedenti penali, anche se adesso si scava sul profilo del 39enne.

I militari della Compagnia dei carabinieri di San Giovanni Valdarno, guidati dal capitano Barbieri, stanno acquisendo tutti gli elementi per fare piena luce sull’accaduto. La genesi dell’esplosione di violenza, la scintilla che l’ha fatta esplodere, l’esatta dinamica e sequenza dei fatti. Perché, poi, l’uomo è uscito di casa nudo? Era già senza vestiti quando si è accanito sulla bimba o si è denudato poi per gettare quelli sporchi di sangue (non ritrovati in effetti)? Ha cominciato ad attaccare prima la piccola, oppure il figlio dodicenne che poi è scappato, seppur ferito alla testa?

Domande che attendono una risposta. Fino a metà pomeriggio i vigili del fuoco hanno lavorato nel pozzo dove l’uomo si era buttato ed è stato ripescato, per recuperare l’arma del delitto. Non una spranga né un comune coltello ma un utensile da cucina a forma di roncola. Arrestato per omicidio, il 39enne forse darà la sua versione. Il figlio appena in condizione, racconterà. Anche la moglie dell’operaio potrà riferire delle condizioni del marito, se davvero lo stop dal lavoro, la crisi per il Covid, lo ha fatto deragliare verso l’orrore.

E’ un roncolino di solito usato per la preparazione di certi cibi tipici del Bangladesh, l’arma del delitto. Una lama artigianale, dicono i carabinieri, lunga una trentina di centimetri. E’ stata recuperata in fondo al pozzo nel quale l’uomo si è gettato. Non sono stati trovati, invece, gli indumenti sporchi di sangue che indossava al momento del fatto, verso le 12.

Il pm Laura Taddei, giunta da Arezzo, si è recata sul luogo del delitto dove hanno lavorato soccorritori, vigili del fuoco e i carabinieri con i loro uomini e i loro vertici, il colonnello Vincenzo Franzese, comandante provinciale, e il capitano Andrea Barbieri, comandante della compagnia di San Giovanni. L’omicida, dopo accertamenti e cure all’ospedale, sarà portato al carcere di Sollicciano. Prossimo atto l’udienza di convalida dell’arresto.

Lu.Se.