Coronavirus, alla Caritas di Arezzo 700 ingressi a marzo. L'80 per cento sono aretini, pochi stranieri

Accessi alla Caritas raddoppiati. Don Alessandro Nelli, condirettore guarda le statistiche e dice: “Nel marzo del 2019, 350 persone sono arrivate da noi a chiedere aiuto. Quest’anno siamo già a 700 ingressi nello stesso mese”. E quello che sorprende di più: “L’80 per cento sono aretini molti dei quali non avevano mai avuto bisogno di rivolgersi a noi, ma in questo momento l’emergenza non guarda in faccia nessuno”. C’è un altro dato che balza agli occhi, quello degli stranieri. “Molti sono tornati al loro paese. Una stima che si aggira sul 20 per cento”, dice ancora don Alessandro. La Caritas fa fronte ai bisogni di cibo, ma anche ai mutui e affitti. “E alle utenze domestiche. Abbiamo contributi dalla Caritas italiana e riusciamo anche ad elargire soldi”. Il contatto avviene tramite telefono. Chi ha bisogno chiama la Caritas e gli operatori incontrano personalmente le famiglie. “Pochi vengono qua. Il rispetto delle regole è uguale per tutti: evitare gli assembramenti. Ogni giorno rispondiamo a circa 20-25 appuntamenti”. In questo mese che ha visto aumentare vertiginosamente chi chiede aiuto, in tanti si sono rivolti anche per compilare la domanda per avere i buoni spesa che da oggi saranno erogati dal Comune. “Abbiamo aiutati quanti più possibile. Ma non tutte le domande vengono accettate. Per esempio, l’altro giorno - racconta don Alessandro - si è presentata una mamma con due bambini. Ha un reddito di cittadinanza che supera appena le 200 euro mensili e la sua domanda per avere i buoni spesa non è stata accettata”. Sono queste le storie che lasciano disarmati gli operatori Caritas: “Quando si presentano famiglie con bambini piccoli a carico. “Perché una persona adulta, alla fine se la può sempre cavare, ma i bambini sono sempre i più indifesi e noi cerchiamo di aiutarli come meglio possiamo”. E poi ci sono coloro che sono stati messi in cassa integrazione e ancora non hanno riscosso. “Oppure chi lavorava per conto proprio e in questo mese ha perso il suo guadagno. Ascoltiamo storie di tutti i generi. Vengono da noi persone che mai si sarebbero sognate fino a due mesi fa di rivolgersi ai servizi Caritas”. C’è bisogno di tutto. I pacchi alimentari che arrivano quotidianamente, vanno altrettanto via con velocità. E la situazione, per il momento, non sembra che possa migliorare. “In queste ultime settimane, se possibile, è andata peggiorando. Il mese di marzo è stato un via vai di persone. E non crediamo che aprile sia migliore. Le casse integrazioni non sono state erogate e aspettiamo anche che il Comune cominci ad erogare i bonu spesa (da oggi ndr). Solo quando queste due strade cominceranno ad aprirsi allora qualcosa si potrà allentare”. Ma intanto i numeri confermano l’emergenza prima sanitaria e ora quella economica. Parola d’ordine: ripartire. E con dignità.