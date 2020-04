Coronavirus: Badia Tedalda, sindaco protesta con un cartello appeso al collo: "Fate subito i tamponi alla Rsa"

Torna alla carica il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci. Nel paese dove si registrano più contagi (55 tra Badia Tedalda e Sestino) e dove il primo cittadino ha promulgato la "zona arancione" fino a domenica 26 aprile, adesso la protesta si sposta sui tamponi. Intervistato dall'emittente radiofonica Errevutì di Sansepolcro, Santucci si è presentato con un cartello appeso al collo dove aveva scritto "Fate subito i tamponi alla Rsa". Il primo cittadino dice: "Sono tre settimane che chiedo di fare i tamponi. So già che sono negativi, ma chi mi dice che in questi giorni non ci sia qualche contagio nuovo?". E poi minaccia di "agire secondo quelli che sono i miei poteri di sindaco, se entro sabato 24 aprile non verranno fatti. Mi dicono che ci voglia un permesso speciale dalla Regione. Non ne so niente". Il primo cittadino si è anche trovato a fare i conti con una situazione al limite del paradossale. Nel paese più contagiato, infatti, mancano i vigili urbani.