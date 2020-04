Arezzo, bambina uccisa dal babbo: l'uomo ricoverato di nuovo in ospedale. Autopsia sulla piccola

Bambina di tre anni e mezzo uccisa in un raptus di follia, ricoverato di nuovo in ospedale il babbo arrestato dai carabinieri a Levane (Bucine) in provincia di Arezzo. Il trasferimento dal carcere di Sollicciano all'ospedale delle Oblate di Firenze sarebbe avvenuto questa mattina, giovedì 23 aprile. Non si conoscono al momento i motivi e quale problema abbia accusato.

Il giorno precedente l'uomo, 39 anni del Bangladesh, era stato dimesso dall'ospedale della Gruccia del Valdarno, dove martedì 21 aprile ha ricevuto le cure per le leggere lesioni riportate nella caduta nel pozzo dove si era buttato. I carabinieri hanno successivamente portato l'operaio in carcere. Era munito di protezioni, tuta e mascherina, per l'emergenza sanitaria Coronavirs. Seppur silenzioso e stralunato, non appariva con problemi di salute particolari. Biascicava preghiere.

Il 39enne, descritto come persona pacata, martedì mattina verso mezzogiorno si è scagliato contro i figli, il maggiore di dodici anni e la piccola di tre anni e cinque mesi, senza motivo. La tragedia si è consumata in una mansarda divisa in appartamenti in via Togliatti. L'operaio era stressato, nervoso, con la pressione alta e la testa che gli scoppiava da alcuni giorni, preoccupato per il lavoro. Come tanti è stato messo in cassa integrazione per il lockdown.

Afferrato un coltello a forma di roncolino, usato per preparare cibi etnici, il bengalese ha prima ferito il ragazzino, che è riuscito a scappare e poi ha ammazzato la figlia, rimasta sola, trovata poi in cameretta con due ferite al collo e al mento. La bimba avrebbe tentato di difendersi. Questa mattina alle Scotte di Siena si svolge l'autopsia da parte del professor Gabbrielli della medicina legale senese.

Nelle prossime ore era previsto l'interrogatorio di garanzia per l'arrestato, che è difeso dall'avvocato Nicola Detti. Pm è il sostituto procuratore di Arezzo, Laura Taddei, giudice dell'udienza di convalida, che si dovrebbe tenere in videoconferenza, il dottor Fabio Lombardo. Tutto ora messo in discussione dal ricovero dell'arrestato: non si sa se abbia accusato un problema di natura psichica o di altro tipo né quali siano le condizioni.

Luca Serafini