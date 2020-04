Arezzo, Coronavirus: dieci morti alla Rsa, depositato esposto alla procura dei familiari: inchiesta al via

Ora l’esposto c’è. E l’inchiesta sulla casa di riposo di Bucine può iniziare. In meno di un mese sono morti dieci ospiti della Rsa Fabbri Bicoli. Tutti positivi al Coronavirus. E i familiari chiedono alla procura della repubblica di accertare se è stato fatto di tutto per proteggerli dal Covid-19.

I degenti contagiati erano nel “piano zero” della struttura, quello dei pazienti con disturbi cognitivi e comportamentali. Lì il virus si è insinuato invisibile e micidiale a metà marzo seminando morte. Il primo tampone positivo è del 21: pochi giorni dopo, il primo decesso, un uomo di 78 anni, quindi altri due di 81 e 92, poi la serie di croci è proseguita con una catena di lutti impressionante. L’atto destinato ai pm di Arezzo è stato presentato ieri alla stazione dei carabinieri di San Giovanni, per essere trasmesso alla procura di Arezzo.

Il documento porta la firma di un gruppo di familiari degli ospiti della Rsa e lo ha redatto l’avvocato Debora Guarnieri. Non se ne conoscono i contenuti, ma l’esposto dovrebbe illustrare genesi ed evoluzione di una serie di casi da approfondire. La magistratura adesso potrebbe effettuare perquisizioni, sopralluoghi e l’acquisizione di cartelle cliniche e documenti. L’istanza di chiarezza proviene da congiunti dei degenti e dagli amministratori di sostegno di chi invece non aveva nessun parente. Soggetti fragili, problematici, con patologie pregresse, ai quali il Coronavirus ha dato la spallata finale.

Le dieci persone morte nelle scorse settimane facevano parte della sezione dedicata ai pazienti con Alzheimer. Uno stillicidio di decessi. Gli autori dell’iniziativa giudiziaria non puntano l’indice contro nessuno, ma per il rispetto e la dignità di chi non c’è più vogliono sapere se nella Rsa tutto ha funzionato come doveva. A partire dall’esistenza di linee guida da attuare in caso di epidemia.

L’accertamento probabilmente dovrà fare luce sulla presenza di dispositivi di protezione personali per pazienti (83) e operatori nella primissima fase del contagio. Sulla rapidità dei tamponi e sull’efficacia delle misure adottate per isolare i pazienti positivi. Sulla presa in gestione della Rsa da parte di Asl e Regione Toscana con il team Usca, dopo il sollecito del sindaco Nicola Benini. La richiesta dei primi tamponi da parte della Cooperativa Giovani Valdarno, che gestisce la Rsa, sarebbe del 18 marzo, il 19 l’effettuazione dei test, il 21 il primo esito positivo con la comunicazione ufficiale del sindaco. Stati febbrili nel piano zero, isolato, avvisaglie del peggio che doveva arri are. Il 23 marzo la scoperta dei 30 casi di contagio tra ospiti del piano zero (22) e operatori (8) con il sollecito del sindaco per attuare tutte le misure volte a contenere il contagio. Corrispondenza con Asl, Regione e Prefettura.

Il 25 l’annuncio del sindaco del primo decesso, avvenuto nella notte. Situazione complicata, con l’Asl impegnata a fare tamponi ad altri ospiti e operatori e il personale intento a seguire ed accudire i degenti con cura e dedizione. Il 29 gli altri due decessi di pazienti. L’ordinanza di chiusura del reparto, preso in carico dall’Asl come struttura intermedia. La serie di decessi, molti all’ospedale San Donato, fino a dieci. Tutti sembra abbiano svolto la loro parte. Ora l’esposto per capire se è proprio così.

