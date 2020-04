Arezzo, Coronavirus: l'infermiere del 118 Cristiano Romani guarito riparte da dove si era fermato

L'infermiere del 118 di Arezzo, Cristiano Romani, riparte da dove si era fermato il 21 marzo scorso: oggi, venerdì 24 aprile, turno di servizio per l'emergenza a Subbiano. Quel giorno fu lui ad avere bisogno dell'ambulanza: accusava sintomi che preannunciavano quanto poi stabilito dal tampone. Era positivo al Coronavirus. Dopo alcuni giorni in malattie infettive, all'ospedale San Donato, le successive cure a casa, i miglioramenti, la completa guarigione con il secondo test negativo.

"Oggi è una bellissima giornata", ha scritto su facebook e Instagram, Romani, giovedì 23 aprile. "Ho sconfitto il Coronavirus. Si torna alla vita. Grazie a tutti Voi per la straordinaria vicinanza. Grazie a Sonia per aver condiviso con me questo tremendo periodo. Grazie a chi mi ha curato. Grazie alla mia famiglia. E grazie a Dio".

Cristiano Romani è noto oltre che per l'impegno professionale nella sanità, per l'attività politica svolta nel corso degli anni che lo vede oggi impegnato con la Lega. E' presidente dell'Associazione Cultura Nazionale che ha anche promosso una raccolta fondi per le associazioni del territorio impegnate nel soccorso.

Pienamente ristabilito, uscito dall'esperienza del Covid-19 con maggior convinzione nei valori e la riscoperta di amici con i quali nel tempo le strade si erano separate, Cristiano Romani riprende con entusiasmo il suo impegno in quel 118 che nei giorni scorsi ha recuperato anche il responsabile dell'emergenza, il dottor Massimo Mandò, che ha combattuto a lungo con il Coronavirus prima di sconfiggerlo definitivamente.