Infermiere del 118 di Arezzo nel Nord Italia con la Protezione Civile: "Il mio stipendio in beneficenza"

Damiano Valeriani ha 43 anni, è un infermiere del 118 e tra poche ore partirà per il nord Italia. Ha detto sì alla Protezione Civile che cercava 500 infermieri. “Lo faccio per spirito di servizio. E’ questa la mia missione”, racconta. Tanto che “una parte del mio stipendio ho già deciso che la devolverò in beneficenza”. Non è la prima volta che Damiano si appresta a partire. Ha già raggiunto luoghi che erano stati colpiti da calamità naturali. “Ma qui è tutta un’altra storia. Questa è una guerra con un nemico invisibile, ma che ha già fatto tante vittime”. Quel nemico che si chiama Coronavirus e con il quale Damiano e i suoi colleghi dell’emergenza aretina, ci hanno imparato a convivere tutti i giorni. Tanto da averlo direttamente “in casa”. “Sarei dovuto partire già con il primo scaglione, ad inizio aprile - racconta l’infermiere nella sua divisa gialla fosforescente - Ma poi, come tutti sapete, il nostro direttore Massimo Mandò si è ammalato. Con lui altre persone sono state messe in quarantena e ho preferito restare accanto ai miei colleghi di lavoro”. Ma l’occasione si è presentata di nuovo. I 21 giorni di servizio previsti stanno per scadere. Oggi Damiano farà la prima tappa a Roma. “Mi sottoporrò a tampone e a tutti gli esami necessari e se sarò idoneo già potrei partire il giorno dopo”. Ancora sconosciuta la destinazione, ma alla fine conta poco. “Le zone dove c’è più bisogno sono Lombardia, naturalmente e poi Valle d’Aosta, Emilia Romagna. Sarò in uno di questi posti dove l’emergenza non è ancora finita, nonostante ci stiamo avvicinando alla fase 2”. Ma ci sono posti dove il virus potrebbe continuare ad insidiarsi: “Strutture come le case di riposo sono quelle più esposte. C’è bisogno lì, c’è bisogno negli ospedali. Andrò dove mi mandano, sono a disposizione”. Con la paura ridotta al minimo, perché in questi casi c’è anche bisogno di dire alle persone colpite da Covid, “ce la farete”, ma sul serio e non come slogan. “Nella nostra professione ci sono anche corsi di psicologia proprio per essere bravi ad affrontare tutto o quasi. Almeno ci proviamo”, dice Damiano mentre prepara le valigie. Dentro porterà la sua esperienza, il suo spirito di sacrificio e quello che gli hanno dato questi giorni di emergenza: “Il calore delle persone. Ne abbiamo ricevuto tantissimo. Emozioni indescrivibili che ci danno la forza di andare avanti e di non fermarsi mai”. Anche se a volte la stanchezza prende il sopravvento, specialmente quando a casa si lasciano affetti e famiglia. “Qua ad Arezzo lascerò i miei genitori - dice Damiano - Io sarò un po’ preoccupato per loro e loro per me. Ma sento che adesso la mia missione è quella di aiutare chi è stato colpito di più rispetto a noi. Siamo nati per questo, noi infermieri”. Eroi, angeli? “Niente di tutto questo. Semplicemente persone che amano il proprio lavoro. Senza se e senza ma”. E allora buon viaggio, Damiano.