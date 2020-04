Arezzo, ecco la graduatoria per i buoni spesa. Come consultarla sul sito del Comune

All’indirizzo http://www.comune.arezzo.it/il-comune/servizio-informatico-sportello-unico-marketing/covid-19/buoni-spesa-emergenza-coronavirus sono pubblicate tutte le informazioni sui buoni spesa, compreso l’elenco dei beneficiari le cui domande sono risultate complete. Per motivi di privacy gli stessi appaiono solo con i numeri ID e di protocollo. Per individuare se la propria domanda è presente nell’elenco è sufficiente averne a disposizione uno. Coloro che non hanno né il numero ID della domanda né il numero di protocollo, possono chiamare lo 0575377777, lo 0575377179 o lo 0575377264. In alternativa è possibile inviare un messaggio tramite WhatsApp al 3427777361. Per chi non è nell’elenco ma ha inviato la domanda entro il termine, che ricordiamo era le 20 di venerdì 10 aprile, può scrivere una mail a protocollo@comune.arezzo.it entro le 13 di giovedì 30 aprile per avere risposta sullo stato della propria istanza. I soggetti beneficiari presenti nell’elenco devono inviare un messaggio tramite WhatsApp al 3427777361 indicando: nome e cognome, codice fiscale, mail personale, utilizzabile per un solo beneficiario, dove ricevere i buoni spesa. Solo chi non ha la mail, può indicare un numero di cellulare abilitato alla ricezione di messaggi WhatsApp su cui ricevere i buoni spesa. Ovviamente prima di tutte queste operazioni tramite WhatsApp sarà necessario memorizzare il numero 3427777361 nella propria rubrica (ad esempio Unico Online o Comune WhatsApp). I buoni spesa vengono inviati in formato digitale e contengono un codice a barre. Per poterli utilizzare è sufficiente esibirli tramite telefono o tablet all’esercizio commerciale dove vengono spesi. Resta possibile stamparli ed esibirli in formato cartaceo. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali, che sarà costantemente aggiornato, in cui potranno essere utilizzati.