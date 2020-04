Arezzo, bambina uccisa: il babbo stava male da dieci giorni ma non fu visitato. Pensa che la figlia sia viva

L’uomo che ha ucciso la figlioletta in preda ad un raptus, da dieci giorni stava male, ma non fu visitato. Ci fu una prima telefonata della moglie al medico , nlla quale la donna segnalava il fortissimo mal di testa accusato dal marito e la pressione alta. Il dottore però non si recò nell’abitazione di via Togliatti per gli impedimenti legati all’emergenza Coronavirus. E ci fu anche, emerge dalle carte, un successivo contatto con il pronto soccorso dell’ospedale, dal quale sarebbe partito il consiglio di misurare quotidianamente la pressione per valutare l’evoluzione del problema. Evidentemente il malessere dell'uomo non appariva così grave da richiedere un ricovero d'urgenza o un approfondimento.

La situazione è invece degenerata la mattina di martedì 21 aprile, quando il 39enne operaio del Bangladesh ha afferrato la lama lunga trenta centimetri, a forma di roncola, ha attaccato prima il figlio 12enne, che stava guardando la tv ed è riuscito a scappare dopo aver tentato di difendere la sorellina. La bimba, tre anni e cinque mesi, era nella cameretta della mansarda ed è stata uccisa con due fendenti al collo e al mento. Ieri il professor Mario Gabbrielli, della medicina legale di Siena, ha eseguito l’autopsia. Nessun’altra violenza sulla piccola, offesa dai colpi mortali inferti dal genitore, diventato feroce assassino.

L’uomo, che nella prima notte in carcere ha tentato di nuovo il suicidio, dopo essersi gettato nel pozzo dopo il delitto, ieri non è stato in grado di rispondere alle domande del gip Fabio Lombardo collegato dal tribunale di Arezzo, in videoconferenza, con l’ospedale delle Oblate di Firenze dove il bengalese è seguito in Psichiatria. Oggi il giudice deciderà, dopo la scontata convalida dell’arresto, la misura cautelare più opportuna: se il carcere o un ospedale giudiziale. Con lo sguardo perso nel vuoto, ora fisso sullo schermo del computer, il 39enne è apparso sconnesso, incapace di rendersi conto di dove si trovasse e di cosa avesse fatto. Era convinto che la figlia fosse viva, a casa. Purtroppo la cruda realtà è un’altra.

L’avvocato Nicola Detti, che difende l’indagato, ha chiesto al giudice e al pm Laura Taddei di posticipare ad un altro momento l’interrogatorio nel quale cercare di ricostruire con l’uomo la genesi e la dinamica del crimine commesso. Perché di scatto si è diretto verso i figli, mentre la moglie era a fare la spesa, e li ha inseguiti come fa la belva con le prede. Un raptus. La mente del bengalese andrà probabilmente scandagliata. Specialisti dovranno accertare se soffre di qualche disturbo, se lo stato di agitazione fosse davvero collegato con l’inquietudine per essere stato messo in cassa integrazione a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dalle carte del fascicolo ancora giovane della tragedia di Levane, emergono quei due contatti con personale sanitario. Il caso ha voluto che la segnalazione de mal di testa e degli altri sintomi, in un momento complicato come questo, non abbiano fatto scattare una visita medica. Forse si poteva capire per tempo che qualcosa non funzionava e l’uomo poteva essere bloccato in tempo.

Luca Serafini