Arezzo, Coronavirus: il mercato ha fame di pasta e Fabianelli fa più 30 per cento di produzione

Non si pone la domanda sui modi e sui tempi della ripartenza, al Pastificio Fabianelli di Castiglion Fiorntino, perché l'azienda, come tutte quelle della filiera alimentare, ha continuato a produrre senza interruzione anche ai tempi del Coronavirus. “Sono mesi di lavoro intenso - ci dice Luca Fabianelli, giovane Amministratore delegato dell'azienda di Sant'Antonino – perché in periodi di crisi come quello attuale, crescono le richieste della gente per i prodotti più poveri, come la pasta o il riso”.

Luca Fabianelli rappresenta la quarta generazione della famiglia castiglionese che ha legato il suo nome a quello della pasta. Esisteva fin dal 1860 una attività di maestri pastai che producevano artigianalmente per la popolazione locale.

Fu Cristoforo Fabio Fabianelli a rilevare l'impresa, a industrializzare la produzione, fondando la fabbrica in prossimità della stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino. Furono poi i figli Achille e Dario a prendere in mano l'attività, seguiti da Andrea Fabianelli, figlio di Achille, a lungo Presidente degli industriali di Arezzo e tuttora Presidente del Pastficio Fabianelli SpA, fino ad arrivare a Luca, nipote di Dario.

Il pastificio, che da qualche decennio ha spostato la sua attività nel nuovo stabilimento di Sant'Antonino, occupa una cinquantina di persone ed ha una capacità produttiva di mille quintali al giorno. Oltre a quello interno è presente in tutti i mercati mondiali, esportando in sessanta Paesi, dall'America all'Europa, al Medio ed Estremo Oriente.

“Non sono soltanto luci ma ci sono anche delle ombre – ci dice Luca Fabianelli – nella attuale situazione, certamente positiva dal punto di vista della richiesta. In questa fase di restrizione dei movimenti a livello mondiale, è diminuito il numero delle navi che viaggiano nel mondo, con conseguente aumento dei costi di trasporto della merce, che incidono molto sui costo finale del nostro prodotto. L'aumento della richiesta, del tutto imprevedibile pochi mesi fa, ha poi creato dei problemi di disponibilità della materia prima, o almeno un aumento del costo della semola di grano duro”.

Il Pastificio Fabianelli utilizza solo semola italiana nella sua produzione e soltanto farina toscana per uno dei suoi marchi. Recente è un accordo con gli agricoltori per la fornitura di farina a chilometro zero. Non dovremmo essere preoccupati per i nostri spaghetti, cannonciotti e “ombelichi” (un tipo di pasta tipica della Fabianelli): “Abbiamo contratti per la fornitura della materia prima che ci mettono al sicuro per alcuni mesi – afferma Luca Fabianelli – ma l'attuale scarsità di materia prima fa sì che il prezzo lo facciano ormai i mulini, mentre i nostri contratti con la grande distribuzione non ci permettono di toccare il prezzo della pasta. Bene perché lavoriamo a pieno regime, abbiamo aumentato la produzione del 30%, ma ci sono anche i problemi”.

Piero Rossi