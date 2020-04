Arezzo, dieci morti alla Rsa: il sindaco Benini: "Fatto di tutto per contrastare il Coronavirus"

Fino all’inizio di marzo la casa di riposo Fabbri Bicoli di Bucine era un fiore all’occhiello. Nonni ben accuditi e curati. Sorrisi. Progetti sociali e culturali. In un mese nella Rsa è scoppiata la tragedia: dieci morti tra gli ospiti, dolore, interrogativi. L’inchiesta innescata dall’esposto dei familiari, dirà se ci sono state responsabilità e a quali livelli. Negli occhi del sindaco Nicola Benini si legge la sofferenza di chi non ha potuto arginare qualcosa di più grande, invisibile, micidiale.



Sindaco, ci sarà un’inchiesta.

“Inevitabile. Comprendo il disagio dei familiari degli ospiti e la sofferenza delle famiglie dei deceduti. Conosco benissimo questa struttura, non solo perché è del Comune, ma per esperienza diretta.”



La Rsa era un vanto per Bucine.

"Si. 83 posti complessivi, con un modulo alzhaimer ed uno di cure intermedie, ha offerto sempre alti livelli di accoglienza e cura dei degenti. Una qualità riconosciuta da tutti. E nella Rsa sono fiorite negli anni iniziative sociali e culturali di livello, sfociate in libri, audiovisivi sul recupero della memoria grazie ai nostri nonni.”

Poi quei nonni hanno cominciato ad ammalarsi e a morire.

“Le case di riposo a livello nazionale e mondiale sono gli ambienti più vulnerabili dove i contagi sono esplosi. Credo di aver fatto tutto quanto nelle mie possibilità, anche precorrendo certe normative scattate dopo. Anche se con il senno di poi è facile sollevare dubbi. Fin dal 6 marzo è stato chiuso l’accesso ai parenti e chiuso il centro diurno. Il 19 è stato eseguito il primo tampone che ha dato risultato positivo il 21. E sono scattate le misure.”



L’inizio di tutto.

“La sera stessa la Asl ha effettuato i tamponi su tutto il piano zero, quello dei pazienti con disturbi cognitivi comportamentali. E nei giorni successivi è emerso il focolaio, con 22 pazienti contagiati e 8 operatori. Come sindaco mi sono adoperato in quella fase perché venissero attuate subito tutte le procedure del caso. Il problema era molto serio. L’Asl dal 26 ha preso la gestione sanitaria del piano zero. Sono stati effettuati tamponi su tutti gli ospiti, anche quelli degli altri due piani del modulo base, e su tutto il personale”.



E sono emersi altri due positivi trasferiti al piano zero. Intanto, tra gli ospiti più fragili, è stata una strage.

“Il virus è tremendo ed ha colpito i nostri anziani più deboli in modo violento. Ora la procura farà le sue verifiche su tempistiche e azioni intraprese. Io mi sento sereno. Abbiamo fatto di tutto per isolare e bloccare il contagio che si è diffuso nella struttura”.



Ma all’inizio c’è stato qualche errore ?

“Non tocca a me giudicare. So che la dolorosa esperienza di Bucine è servita da modello organizzativo per altre realtà investite da una pandemia senza precedenti. Metteremo tutto l’impegno perché la vita nella Rsa, di cui andavamo fieri, torni a essere quella di prima. Per il benessere dei nostri nonni”.

Luca Serafini