Arezzo, arrestato mentre spaccia droga vicino al supermercato

Spacciatore arrestato vicino al supermercato. E' successo nel primo pomeriggio di sabato 24 aprile ad Arezzo. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze e di una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, hanno bloccato un cittadino dell'Albania, 35 anni, incensurato ed irregolare sul territorio nazionale.

Faceva la spola tra la sua abitazione, nelle vicinanze, e la strada, alla periferia della città. I militari dell'Arma lo hanno sorpreso mentre cedeva a due assuntori del posto alcune dosi di marijuana per un peso di circa 7 grammi e una dose di cocaina.

Successivamente, dopo lo stop vicino al supermercato, i carabinieri hanno effettuato la perquisizione domiciliare, nonostante le proteste dell'uomo e dei suoi congiunti. In cucina c'erano ulteriori 104 grammi di marjuana contenuti all’interno di un barattolo in vetro ed un involucro in plastica con 14 grammi della medesima sostanza, oltre ad un bilancino di precisone e materiale per il confezionamento.

Nell'auto dei due acquirenti e nel vano portaoggetti lato guida sono stati rinvenuti un manganello telescopico metallico di lunghezza di circa 55 centimetri ed un coltello a serramanico con lama di 10, materiale d’illecito possesso, che costerà al proprietario dell’automobile, cittadino italiano, una denuncia a piede libero per la violazione delle legge sulle armi.

Lo stupefacente , le armi e l’ulteriore materiale saranno depositati presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Arezzo, in attesa delle valutazioni della Procura della Repubblica, sia per la posizione dell’arrestato che per quella del deferito in stato di libertà.