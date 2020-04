Arezzo, Menchetti resiste col pane e 260 in cassa integrazione nei locali. Obiettivo: riprenderli. Cosa cambia

Menchetti, forno e catena di locali del food, sinonimo di gusto e apericene, resiste alla crisi e prepara la ripartenza. Non così vicina come si sperava, perché la ristorazione deve aspettare giugno.

“Sarà come ricominciare dall’inizio. Un po’ alla volta. Servirà tempo, ma nel giro di un anno se le cose girano bene, possiamo recuperare tutto il personale in cassa integrazione: 260 addetti su 350 fermi da metà marzo”. Corrado e Marco Menchetti pareva fossero alla guida di un missile invincibile: la rete di locali “cult” tra Toscana e Umbria, pieni all’inverosimile dall’ora del cappuccino al drink notturno. Il Covid-19 ha colpito anche loro. Menchetti, una realtà solida con sede a Cesa in provincia di Arezzo, radici antiche (1948) ed espansione vertiginosa, nel 2019 ha fatturato 23,5 milioni. Poi, come per tutti, il brusco stop. Corrado Menchetti risponde alle nostre domande.

Quali sono stati gli effetti?

“Meno 50% di ricavi a marzo perché i primi dieci giorni eravamo aperti, -60 ad aprile. Ma il forno ha funzionato a pieno regime, +10%, con pane e gli altri prodotti venduti nella grande distribuzione e nei nostri negozi. Abbiamo lanciato la nostra pizza surgelata, concepita per l’export, che va benissimo. E facciamo asporto.”

Il pane, una salvezza.

“Siamo più fortunati di altri nella ristorazione. Da quando sono nato sentivo dire: ‘possono venire guerre e terremoti, tanto il pane si venderà sempre...’ ma non mi rendevo conto. <CF1401>Ora l’ho sperimentato”.

E vi consente di pensare alla riapertura del 1° giugno.

“Prima di tutto abbiamo anticipato noi la cassa integrazione ai dipendenti, senza attendere i tempi biblici dello Stato. Siamo stati loro vicini con messaggi positivi e di speranza. Abbiamo confermato tutti i contratti, anche quelli a tempo determinato. Ce la possiamo fare a tornare ai livelli di prima. Abbiamo tirato la cinghia anche noi. Abbiamo messo l’azienda in sicurezza finanziaria, occupazionale, gestionale e delle normative. E abbiamo riflettuto”.

Cosa cambierà?

“I locali di Cesa, Perugia, San Giovanni, Sansepolcro, Calenzano sono spaziosi e ci consentono tra interno ed esterno di mantenere il distanziamento senza tagliare posti. Ad Arezzo introdurremo divisori. Gli orari di pranzo e cena saranno più lunghi. L’offerta all’inizio sarà più ristretta ma di qualità. La pizza centrale”.

Addio apericena a buffet.

“L’aperitivo sarà servito al tavolo con i prodotti”.

Il take away?

“Ci sarà un cestino da ufficio con insalate e carpacci. Con consegne entro un certo raggio nella fascia oraria 12-15. E ci sarà una app”.

Il cammino è in salita.

“Lo affrontiamo con entusiasmo e grande unione familiare. All’inizio i costi fissi saranno alti rispetto alle entrate. Ma non tutto il male viene per nuocere. Fa bene un bagno di umiltà, tornare alle origini. Come le consegne del pane nelle campagne. Siamo partiti da lì. Il profumo del pane è il solito. Tanti amici dei nostri locali ci scrivono: gli siamo mancati. Un grande stimolo, non li deluderemo”.

Luca Serafini