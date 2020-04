Arezzo, il petrolio va giù ma il prezzo del carburante poco. E i benzinai a secco di incassi

Mai così giù il petrolio negli ultimi ventuno anni: meno 70 per cento. Eppure il prezzo del carburante non diminuisce allo stesso ritmo, come sarebbe logico attendersi da parte degli automobilisti. Scontenti loro e scontentissimi i gestori delle stazioni di servizio: incassi infatti ridotti al lumicino per il crollo delle vendite (80-85 per cento), mentre lo Stato “vampiro” non rinuncia alle accise. La crisi Coronavirus ha i suoi effetti negativi anche sulle pompe di benzina.

“Temo che alla ripresa non tutti ce la faranno a tenere in piedi l’attività”, dice Marino Milighetti, decano dei benzinai di Arezzo, presidente provinciale e regionale di categoria per Confcommercio, membro della giunta nazionale del settore. “I conti non tornano. Le vendite hanno subìto una contrazione spaventosa, ma il peso della tassazione resta esorbitante, insostenibile”. Per ogni litro sono 0,97 euro di accise, più il 22 per cento di imposta che si prende lo Stato. “Una cosa squilibrata, che ora soffriamo di più. In un mese normale vendiamo 180 mila litri, siamo scesi a 56 mila”, dice Milighetti, titolare della stazione di servizio Esso a Castiglion Fiorentino.

“Ciò che rimane a noi gestori della vendita di carburante è presto detto: 27,50 euro ogni mille litri al self service, 50 euro con il servito. I margini sono ristretti: una manciata di euro in questo periodo di lockdown. Lo Stato si prende quasi tutto, a noi restano millesimi di euro a litro”. Chi vende i carburanti si lamenta per il prelievo esoso da parte dello Stato, che finisce per restringere al minimo la quota appannaggio della stazione di servizio. Con il risultato che anche il consumatore non gode quanto dovrebbe del forte calo del prezzo della materia prima.

“E’ vero che benzina e diesel sono scese a 1,37 euro il litro e 1,26, ma la quota che si prende lo Stato resta fissa”, fanno notare i benzinai. Quando si va a toccare il tasto delle accise tutti gli italiani gridano allo scandalo per l’elenco infinito di prelievi (prima in lire e poi in centesimi di euro) praticati nei decenni per sostenere guerre, missioni, calamità naturali e molto altro. Tante promesse e tanto strepito nelle campagne elettorali, ma nessun governo che si è succeduto ha poi defalcato quell’odiosa voce che rende il carburante caro a prescindere. “Le difficoltà del settore c’erano anche prima della crisi”, osservano i benzinai aretini, 160 attività nell’Aretino.

“Ora l’emergenza Coronavirus, il fermo al traffico che c’è stato e l’imposizione che resta su livelli altissimi, rischiano di far saltare qualcuno. Siamo in difficoltà. Le stazioni di servizio devono sostenere anche i costi di gestione vari, le imposte locali, i dipendenti. Non è facile far quadrare i conti”. Altro tasto dolente è quello delle carte aziendali e dei pagamenti con il Pos, che erodono ulteriormente i guadagni.

“Il nostro è un settore che si vuol colpire drasticamente per far strada all’elettrico”, riflette a voce alta Marino Milighetti, che vorrebbe tanto essere smentito da una politica nuova sui carburanti, che magari accompagni la ripresa, la famosa fase 2 o 3 che verrà. Per ora la realtà è un’altra. Le quotazioni internazionali del greggio in un mese hanno subito una contrazione di oltre il 70 per cento. L’altro ieri il barile era a 15,23 dollari. Ma in Italia il calo dei prezzi dei carburanti è stato di appena il 10-11 per cento, con vantaggi quasi nulli per gli automobilisti.

“Stiamo facendo il massimo, grandi sacrifici anche economici in questo momento di emergenza, ma il ricarico dello Stato ci schiaccia”, dicono i gestori. “Se lo Stato non rivede la tassazione, e fino al 2021 non lo farà, gli automobilisti non avranno un beneficio”. Resta il fatto, illogico, che il prodotto in sè, la benzina, potrebbe costare 40 centesimi al litro, tenendo conto di trasporto e raffinazione, invece si paga un prezzo tre volte superiore.

Luca Serafini