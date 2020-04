Arezzo, Coronavirus, ancora morti e contagi nella Rsa, i parenti degli ospiti: "Paura per i nostri anziani"

Il virus sembra aver preso possesso della casa di riposo Fabbri Bicoli. Uccide e contagia ancora. A oltre un mese dal primo tampone positivo Bucine piange l’undicesima vittima, una donna di 92 anni. E nessuno sembra in grado di fermare l’epidemia. Nonostante l’intervento dell’Asl che ha radunato e segue tutti i degenti infettati nel “piano zero”, quello del focolaio iniziale, nonostante la dedizione dei sanitari, l’incalzare del sindaco Nicola Benini, le sollecitazioni delle famiglie.

“Abbiamo paura per i nostri cari, si faccia qualcosa”, imploravano ieri sera i parenti degli ospiti della Fabbri Bicoli dopo le nuove brutte notizie. Mentre nessun carabiniere o finanziere si è presentato alla porta della struttura per le indagini che dovrebbero seguire all’esposto depositato dal comitato la scorsa settimana.

Aveva 92 anni e anche lei aveva contratto il Coronavirus nella casa di riposo, la vittima che per le gelide statistiche è la numero 11 nella Rsa di Bucine. Con i 14 morti della Asp di Montevarchi, le croci tra i nonni degli ospizi salgono a 25. Una strage. L’anziana era ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo, recitano i bollettini sanitari, dopo l’aggravamento delle sue condizioni. E l’epidemia prosegue.

Ciò che preoccupa è che ancora si rilevano nuovi contagiati alla Fabbri Bicoli, dove il primo positivo fu individuato il 21 marzo e dove ieri è stato scoperto un altro paziente di 89 anni infettato, al piano 2. Dopo che domenica erano risultate positive tre operatrici, asintomatiche, a seguito di un nuovo giro di tamponi sollecitato da tutti: comitato e sindaco Nicola Benini in testa. Le operatrici lavoravano negli altri due piani della struttura, 1 e 2, mentre lo zero accoglie una ventina di degenti positivi. Un paio, più gravi, sono in ospedale.

La circolazione del Coronavirus nella Rsa appare difficile da contrastare. “Il fenomeno degli asintomatici si sta rivelando uno degli aspetti più critici del Covid-19”, scrive il sindaco di Bucine sul profilo facebook. “Non consente di intervenire in modo tempestivo se non con un controllo periodico preventivo, cosa che abbiamo richiesto e che stiamo attuando per la Rsa”. Sulle vicende valdarnesi di Bucine e Montevarchi, non si ha ancora notizia di attività di indagine della procura della repubblica, benché per entrambe siano stati depositati esposti. Il “modello 45” che in questi casi si apre a carattere esplorativo, si presume faccia scattare l’acquizione di documenti per approfondire cosa è successo.

Resta quindi in sospeso la domanda se qualcosa non è filato come doveva: dalla disponibilità di mascherine nella fase iniziale, alla sollecitudine dei tamponi, al perfetto isolamento dei reparti. Finché Il bollettino quotidiano dell’Asl per Arezzo e provincia racchiude notizie di morti (domenica due, sabato altri quattro anziani) non si riesce neppure a tirare un sospiro di sollievo dinanzi alla consistenza delle guarigioni. Tredici, ieri, tra Arezzo, Badia Tedalda, la stessa Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fiorentino, Laterina Pergine Valdarno, San Giovanni, Sansepolcro, Subbiano.

Luca Serafini