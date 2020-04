Arezzo, Coronavirus: l'oro ha perso fatturati per 230 milioni. A Dubai primi segnali verso riapertura

Il mercato dell’oro di Dubai, Dubai Gold Souk, ha riaperto ieri le porte dopo il lungo stop. Ma solo per procedere alla sanificazione degli ambienti. Primi movimenti, propedeutici alla ripresa degli affari nel mondo dei preziosi. La produzione ad Arezzo è ferma, ma la quasi totalità della rete commerciale è bloccata: non ci sono sbocchi neanche negli Usa né in Europa. Così la mancata ripartenza del distretto orafo nella giornata di ieri, non è stata avvertita come un grosso problema dal comparto, che pure ha i suoi problemi e le sue incognite.

Il comparto tornerà ad accendere le macchine la prossima settimana. “In questo periodo di fermo i mancati fatturati delle aziende del distretto ammontano a 230 milioni” dice Giordana Giordini, presidente della sezione orafi di Confindustria Toscana Sud. “A fronte delle mancate entrate, le imprese hanno costi fissi da sostenere, e i clienti, cusa lockdown, non pagano. Lo scenario che ci attende nel prossimo futuro è ignoto”.

La cassa integrazione, dopo le prime nove settimane, forse per alcuni dovrà essere prorogata. “La ripartenza delle ditte dal 4 maggio non potrà che essere graduale, per step, sperando di andare a regime nel più breve tempo possibile”, prosegue l’imprenditrice Giordana Giordini. “Solo i pochissimi che operano nei circuiti di vendita on line e televisivi, hanno fatturato qualcosa, ma per tutti gli altri sarà zero. E da parte dello Stato ci dovremmo aspettare altro oltre all’accesso al credito, che potevamo praticare anche da noi. Servirà qualcosa di più potente: sostegni a fondo perduto o azioni sulla leva fiscale. Altrimenti potrebbero esserci contraccolpi”.

Tra gli orafi c’è tanta voglia di ricominciare, di produrre quei gioielli aretini che il mondo arabo, americano ed europeo apprezza. C’è voglia di tornare a disegnarli e trasformarli in oggetti preziosi. “In attesa che la rete della vendita in Italia e nel mondo riapra i battenti, le imprese stanno mettendo a punto l’organizzazione per essere aderenti alle prescrizioni legate all’emergenza: dalle mascherine agli orari di lavoro, dai controlli sugli addetti alla sanificazione”, prosegue Giordana Giordini. “E su questo aspetto dei trattamenti di sanificazione - aggiunge - abbiamo ricevuto rassicurazioni che le ditte potranno procedere da sé, rispettando i protocolli su sostanze e tempistica, senza ricorrere a costosi interventi di esterni”. Quello che non va giù è la distanza tra le persone indicata nell’ordinanza regionale: “un metro e ottanta, quando il metro applicato altrove era sufficiente”.

