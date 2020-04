Arezzo, in giro alle 4 con marijuana: sanzionato. Scende la curva delle multe

Era in giro alle 4 del mattino. Non per motivi di lavoro, salute o necessità. Per droga. Un giovane di Sansepolcro con precedenti di polizia è stato fermato dai Carabinieri per un controllo durante uno dei quotidiani servizi preventivi finalizzati anche alla verifica e il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.

Durante il controllo il giovane, che era parecchio distante dalla propria residenza, non ha saputo fornire spiegazioni valide circa la sua presenza a quell’ora e in quel luogo, iniziando a mostrare segni di nervosismo; i carabinieri hanno deciso quindi di procedere a perquisizione personale e dell’automobile del ragazzo, potendo rinvenire circa dieci grammi di sostanza stupefacente.

Al termine del controllo, il giovane è stato invitato a fare rientro presso la propria dimora, segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti in base all’articolo 75 del D.P.R. 309/90 e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione alle misure di contenimento del Covid-19.

Intanto scende ad Arezzo e provincia la curva delle multe a carico degli inosservanti al decreto. Negli ultimi due giorni, riferisce la Prefettura, i sanzionati sono stati meno di venti. Nella giornata di lunedì sono stati 18 rispetto a 1.089 controllati, stessa cifra, 18, nella giornata di domenica a fronte di 819 controllati.