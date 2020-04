Arezzo, in due sul motorino con busta di marijuana: arrestato ventenne, denunciato minore

Tentano di occultare la droga durante il controllo dei carabinieri: arrestato un ventenne e denunciato un minorenne. Dalla Valdichiana arriva un altro episodio di spostamenti sul territorio di persone con sostanza stupefacente. Nella serata di lunedì 27 aprile i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona hanno arrestato un ragazzo italiano per detenzione e spaccio e deferito un minore, sempre italiano, per lo stesso reato.

Durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre transitavano nel territorio del comune di Monte San Savino, i Carabinieri hanno notato un motorino con due persone che stava frettolosamente cambiando strada alla vista della pattuglia dell’Arma. Subito i Carabinieri intimavano l’alt al mezzo, ma il conducente perdeva tempo cercando di guadagnare metri, infatti fermava la corsa dopo circa 50 metri.

Nel fare questa manovra i Carabinieri del Radiomobile notavano che veniva fatta cadere una busta che entrambi i ragazzi cercavano poi di nascondere con i piedi sotto il ciclomotore. Raccolto l’involucro, si appurava che conteneva circa 300 grammi di marijuana. Giungevano sul posto anche i militari della Stazione di Lucignano e dopo la perquisizione personale e domiciliare a carico dei due ragazzi, di 20 e 17 anni, sono stati sequestrati in totale 5 bilancini di precisione, 3 “grinder” e 10 grammi di hashish. Il maggiorenne è stato tratto in arresto e subito dopo rilasciato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che non ha ravvisato l’esistenza di esigenze cautelari, mentre il minorenne è stato invece denunciato in stato di libertà.