Arezzo, dopo il Coronavirus cambia l'idea della casa: più grande e smart. "L'immobiliare ripartirà"

Più spaziosa e comoda. Con il giardino, o almeno il terrazzo. E predisposta per lo smart working. La casa uscirà dalla quarantena con un’immagine diversa nella percezione degli aretini. Meno “dormitorio” e più luogo per vivere, crescere la propria famiglia e lavorare. Ne è convinto Carlo Barbagli, presidente provinciale e regionale degli agenti immobiliari Fimaa Confcommercio, 127 associati in provincia di Arezzo.



Che impatto ha la crisi nel settore immobiliare?

“Siamo fermi, ci sarà un calo fisiologico, ma lo sguardo in prospettiva è positivo. In questa fase è tutto bloccato a parte certe operazioni non rinviabili dai notai. Dal 4 si riparte con i protocolli di sicurezza per i sopralluoghi nelle case. Anche se con i virtual tour digitali sembra di essere lì”.



Come mai c’è ottimismo?

“La pandemia ha fatto apprezzare la casa in modo diverso. La gente si ponte la domanda: nel futuro forse avrò bisogno di una casa più grande, con superfici esterne, spazi per i bambini, una stanza da adibire ad ufficio per il lavoro a distanza. C’è una riconsiderazione dell’alloggio e del suo utilizzo. Quindi riteniamo che ci sarà domanda”.



Ma ci saranno meno disponibilità economiche.

“Consideriamo però che i prezzi, già in calo prima del Covid, scenderanno ancora un po’. E poi rispetto ad una Borsa che nel giro di quindici giorni ha perso dal 30 al 50%, per la casa questo non avviene. Resta un bene rifugio. E i tassi dei mutui saranno favorevolissimi. La crisi che viviamo non è sistemica. Può aprire praterie. Con riflessi importanti anche nella riqualificazione degli alloggi, grazie ai bonus”.



Per uffici e fondi è diverso.

“Rispetto al residenziale, su quei versanti ci sono incognite. Lo scenario non è ancora definito. Come pure per le locazioni in ambito turistico, ma dagli affitti per le vacanze si potrebbe passare a quelli normali. Tutto dipende dai tempi di ripresa del turismo”.



Cosa altro cambierà?

“Gli aretini si sono fatti idee più chiare anche su consumi e ‘prestazioni’ delle loro case, tra domotica e risparmi energetici. Questo orienterà le scelte di chi può e vuol investire. Ad Arezzo dove le costruzioni negli ultimi anni si sono fermate abbiamo quartieri vetusti, da riqualificare. Al Giotto, a Saione, in San Lorentino”.

L’immobiliare insomma può ripartire bene.

“Venivamo da un più 5/6% di compravendite. Le sensazioni sono buone. Arezzo offre opportunità per tutte le esigenze. Non ci sarà comunque un crollo dei prezzi dopo il -2,7/3% del 2019. Il prezzo medio è 1.700 euro al metro quadrato”.

Luca Serafini