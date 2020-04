Arezzo, la rissa tra stranieri (alcuni senza mascherine) con ombrelli e catene: la protesta dei residenti

Catene per legare le biciclette usate come armi. Ombrelli, pietre, pugni e calci. Far West in via Leon Battista Alberti, zona ex Standa, con sei o sette extracomunitari (molti senza mascherine) coinvolti in una rissa ripresa dai cittadini, esasperati, affacciati alle finestre col cellulare in mano.

GUARDA IL VIDEO DELLA RISSS

“Qui non viviamo più”, dice l’avvocato Roberta Blasi un po’ a nome di tutti. “Ad ogni ora del giorno e della notte ci sono stranieri e balordi che circolano indisturbati, non rispettano nessuna regola, figuriamoci i decreti. Abbiamo paura, siamo esposti a rischi continui e servirebbe un controllo più incisivo”.

GUARDA L'ALTRO VIDEO DELLA RISSA FATTO DALLE FINESTRE

Auto della Polizia di Stato e della Municipale di Arezzo sono accorse a Campo di Marte, vicino ai giardini luogo di spaccio per eccellenza. Erano scappati tutti. In serata le identificazioni erano a buon punto, con provvedimenti pronti a scattare. L’assembramento violento è nato dopo che un’auto ha urtato un pedone.

Contrapposti due africani di Paesi diversi, del nord e del centro. Parole grosse, poi sono sbucati gli altri e sono spuntati fuori gli oggetti contundenti, con il corpo a corpo tra gli immigrati. Distanziamento sociale non rispettato e codice penale infranto. In sottofondo nei filmati, gente che urla: “Basta”, “State a casa vostra”.

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha definito l’accaduto “una cosa molto brutta”, nel videomessaggio serale sull’emergenza Coronavirus. “Sono disgustato”, ha detto ancora Ghinelli sottolineando, oltretutto, il mancato uso di protezioni personali da parte di molti stranieri che circolano in città e annunciando una linea dura.

In realtà l’episodio di ieri, verso le 16, non è isolato. I residenti si lamentano da tempo per il fatto che stranieri e sbandati di vario tipo si sono impossessati dell’area, anche in prossimità del supermercato. Spaccio di droga e fastidi di vario genere. C’è anche chi si è visto rubare la busta della spesa posata in fondo alle scale. A quasi un anno dal maxi blitz contro gli spacciatori del Pionta, dove nei giorni scorsi è stato necessario riprendere controlli serrati per scongiurare la recrudescenza del fenomeno, da Campo di Marte e Saione parte l’ennesimo grido: più controllo e sicurezza.

Luca Serafini