Arezzo, Coronavirus: così Prada ha organizzato il lavoro con test sierologici, turni e intervento sui salari

Prada è pronta per la fase 2. Dopo il rientro al posto di lavoro dei primi 300 dipendenti, per campionari e collezioni, da lunedì anche tutti gli altri tornano nel polo produttivo del Valdarno e negli stabilimenti aretini. Il totale degli addetti è 2.300, ma non ci sarà affollamento: per molti prosegue lo smart working da casa mentre l’organizzazione del lavoro messa a punto a misura di protocollo anti contagio, prevede due turni di cinque ore e mezza, interrotti da una fase di sanificazione degli ambienti. Tutto calibrato in modo tale da mantenere distanze e regolare flusso e deflusso dall’azienda.

Guarda il video

Mentre l’azienda di Patrizio Bertelli, a sue spese e con un accordo con l’ospedale di Careggi, ha messo in campo l’operazione dei test sierologici, già iniziata martedì. Massima sicurezza per non rinunciare alla produzione: i mercati chiamano. D’intesa con le organizzazioni sindacali. Ed è proprio l’amministratore delegato del colosso del lusso made in Italy, Patrizio Bertelli, a indicare la rotta che si sta seguendo: “In questa situazione di emergenza non ci siamo chiesti solo quando riaprire gli stabilimenti produttivi, ma innanzitutto come riaprirli, preservando la salute dei nostri collaboratori, mantenendoli al riparo dal contagio”.

Guarda le foto

Bertelli prosegue: “Ci siamo quindi avvalsi da subito della consulenza di strutture sanitarie di eccellenza e di qualificate aziende farmaceutiche per individuare quanto di più performante fosse attualmente disponibile in campo medico per ottenere l’obiettivo di salvaguardia della salute degli addetti e di contenimento del virus”. E ancora: “L’introduzione delle misure di prevenzione identificate ci consente ora di riprendere con fiducia l’attività produttiva in Toscana e, in prospettiva, di estendere questi protocolli agli stabilimenti e alle sedi delle altre regioni, per la loro riapertura”.

Le immagini dello stabilimento e degli uffici di questi giorni sono eloquenti: ordine, rigore, distanze, controlli come in una super clinica. I primi trecento addetti delle divisioni di pelletteria, abbigliamento e calzature delle sedi aretine, avevano ripreso il lavoro per i prototipi e il campionario indispensabili per l’avanzamento delle collezioni. Scrupolose le misure messe in atto. Orari ridotti con accessi scaglionati alle sedi e il distanziamento delle postazioni di lavoro di circa due metri.

In ingresso, ogni giorno i dipendenti sono sottoposti al monitoraggio della temperatura e vengono loro forniti guanti e mascherine. Flaconi di gel igienizzanti, ambienti sanificati due volte al giorno. Prada è la prima in Italia ad effettuare un duplice screening ai dipendenti. In appositi locali un’equipe di infermieri specializzati effettua i test. Ai positivi, sarà anche effettuato il test virale, sempre sul posto. Il test sierologico viene eseguito su base mensile Per ora circa 1.000 rilevazioni settimanali, a regime molti di più.

In caso di positività, l’azienda estenderà il sistema, sempre a suo carico, ai familiari dei dipendenti. È allo studio la possibilità che il test possa essere richiesto dai dipendenti su base volontaria con maggiore frequenza. Definiti accordi commerciali per la fornitura dei test rapidi e con un’azienda leader mondiale per la fornitura di kit reagenti per non gravare sulla sanità pubblica. Il colosso Prada ha spalle larghe e può. Come per la cassa integrazione, che prosegue per coprire le ore non lavorate: per i redditi fino a 30 mila euro l’azienda interviene e il salario resta intatto.

Luca Serafini