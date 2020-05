Coronavirus, Polizia trova 8 persone in un locale del centro che non rispetta la chiusura: scattano sanzioni

Il locale aperto, violando la chiusura delle attività per contenere la pandemia, e dentro otto persone. Nella serata di giovedì 30 aprile gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo e della Polizia di Stato, in un’operazione congiunta, hanno sorpreso 8 persone che si trovavano riunite all’interno di un locale del centro.

In assoluta inadempienza e nel mancato rispetto delle regole di chiusura e delle norme di sicurezza in vigore in questo periodo, a causa dell'emergenza Coronavirus, il locale aretino ha accolto il gruppo di persone. All'arrivo delle pattuglie, tutti i presenti sono stati identificati e - come prevede il decreto - saranno sanzionati ai sensi del DL 19 2020.

