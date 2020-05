Arezzo, a Castiglion Fiorentino la torre del Cassero diventa tricolore e parte la musica: brivido nella notte

A Castiglion Fiorentino la torre diventa tricolore e la musica, dalla cima del Cassero, si diffonde in tutto il paese. Brividi nella serata e nella notte del primo maggio nella cittadina della Valdichiana. Quella di oggi doveva essere la giornata inaugurale del Maggio Castiglionese, tradizionale manifestazione vetrina del comune. Invece l'emergenza Coronavirus ha fatto saltare tutto. Così, nel rispetto delle distanze e delle normative, è stata organizzata una manifestazione simbolica di grande impatto.

L'antico simbolo del paese si è colorato di bianco, rosso e verde, mentre sulla cime il musicista Giacomo Ghezzi ha dato vita ad una performance unica, con le musica che si è diffusa in tutto il paese: brani celebri, arie d'opera, colonne sonore di film. Diretta televisiva sull'emittente tv Lineauno, condotta da Simona Santi Laurini.

Emozionato il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli che nel suo discorso ha detto: "il Maggio si apre e si chiude così", con grande rammarico per quello che invece l'amministrazione aveva in animo di realizzare. "Ma il Maggio 2021 lo ricorderemo ancora di più di questo", ha detto ancora in piedi davanti alla torre del Cassero tricolore, con un messaggio di speranza pur nella situazione complicata presente. L'iniziativa del primo maggio è stata ideata da Carlo Landucci, ottico e fotografo e impegnato nel volontariato, ed ha visto l'adesione a titolo gratuito di più persone. Dalla notte da brivido nascerà un video promozionale per il paese.