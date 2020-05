Arezzo, Coronavirus: l'ex senatrice Bettoni: "Io medico dalla pensione al servizio volontario in ospedale"

Tre settimane in trincea all’ospedale di Vaio a Parma per fronteggiare il Coronavirus tra i pazienti malati di Covid-19. Monica Bettoni, l’ex senatrice e medico in pensione, ex sottosegretario alla sanità e direttrice dell'Istituto superiore di sanità, è stata tra i primi medici a raccogliere l’appello di tornare tra le corsie in aiuto dei colleghi come volontaria. Da una settimana è a casa provata dall’esperienza e consapevole di essere stata di aiuto ai malati e al Paese.

Perché a 69 anni, dopo 7 anni di stop dal lavoro, ha scelto di indossare il camice in questo difficile momento?

“Una sfida professionale ed umana. Vedere la situazione di emergenza negli ospedali mi ha risvegliato la passione di ogni medico che accorre e soccorre senza età. A stare a casa, provavo un senso d’impotenza”.

Una sfida vinta e un’esperienza che l’ha segnata?

“Mi sento arricchita professionalmente e umanamente. Ho imparato molte cose sulla gestione dell’infezione. Ho visto persone che non si fanno scudo della paura.

Come ha vissuto i 21 giorni in trincea?

“Sono stati duri giorni ed è successo di tutto. Ci sono stati decessi. Ho visto piangere ed abbiamo tirato sospiri di sollievo per le guarigioni. Malati di tutte le età: molti quarantenni e cinquantenni e ultra ottantenni. Abbiamo rimesso in piedi anche anziani. Ho lavorato dodici ore di fila e il giorno di Pasqua”.

Dove e quanto ha lavorato?

“Sono partita il 1 aprile come medico volontario. Da Roma ci hanno trasportato a Bergamo. Poi sono stata destinata all’Emilia Romagna ed mi hanno assegnata all’ospedale di Vaio interamente dedicato a pazienti covid postivi. Ho lavorato come medico internista nei reparti di medicina covid curando pazienti provenienti dal pronto soccorso o trasferiti dalle rsa o dalle strutture universitarie”.

Quali le difficoltà maggiori?

“Hai di fronte una malattia sconosciuta che impari a conoscere e gestire. I protocolli sono aggiornati continuamente. I quadri clinici sono diversificati, descritti sull’esperienza cinese. Faticoso lavorare in condizioni di protezione con i dispositivi di protezione individuale”.

Cosa è cambiato negli ospedali durante questa epidemia?

“Differente è il modo di lavorare. Ci vuole particolare attenzione nel vestirsi. Anche la distanza dal paziente ha cambiato il rapporto per il rischio contagio. Non manca nulla nell’assistenza ma le persone sono sole nelle stanze. La solitudine domina con gli ospedali sono vuoti di visitatori ed i malati lontani dagli affetti familiari”.

Che situazione ha lasciato?

“L’emergenza si è ridotta e mitigata. Siamo passati da una cinquantina di ricoveri quotidiani con casi molto gravi a poche unità giornaliere con quadri meno preoccupanti grazie alla capacità nella gestione a domicilio all’avvio dei sintomi e grazie all’efficacia del distanziamento sociale. Abbiamo imparato a gestire a domicilio la malattia”.

Hai avuto paura?

“In quel momento non ci pensi. Poi in camera sopraggiungono timori. Ho ascoltato il mio corpo per capire l’insorgenza di eventuali sintomi di una malattia che non conosci e che accresce la sensazione di incertezza”.

Cosa dovrà insegnare il coronavirus alla sanità del futuro?

“Occorre rafforzare le cure primarie, i dipartimenti di prevenzione e la medicina territoriale. Dovranno essere riviste le competenze tre Stato e Regioni in materia di salute. Non si possono avere differenze tra nord e sud. Inoltre dobbiamo ricordare che gli operatori socio sanitari non sono eroi ma devono essere considerati sempre e non solo durante questa emergenza. Sono professionisti da valorizzare per il lavoro che fanno, difficile e molto pericoloso. Per quanto riguarda rsa andranno ridimensionate”.



Qual è il ricordo che si porta a casa da questa esperienza?

“Quello delle giovani donne medico che non hanno avuto paura e che rappresentano un futuro di speranza per la scienza medica e per il Paese. Hanno pianto ma hanno saputo affrontare l’emergenza con un grande afflusso di pazienti”.

Alessandro Bindi