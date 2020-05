Arezzo, molotov contro i carabinieri: arrestato un giovane dopo quattro mesi

Molotov contro la stazione dei carabinieri di Pergine Valdarno, arrestato un giovane quattro mesi dopo il grave atto incendiario del 7 gennaio 2020. I carabinieri di Arezzo sono risaliti al presunto autore sulla base di minuziose indagini. Il cerchio si è chiuso questa mattina, sabato 2 maggio 2020, con il provvedimento del gip notificato al giovane, diciottenne valdarnese. E' agli arresti domiciliari.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine ma incensurato, residente nella zona, era nel novero dei sospettati già nelle prime ore dell'indagine e fu oggetto di perquisizione. La bottiglia incendiaria fu lanciata a Pergine Valdarno nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Le fiamme che si svilupparono distrussero un’auto di servizio dei carabinieri che era in sosta accanto alla caserma del comando stazione di Pergine Valdarno e Laterina, recando offesa all’istituzione che sul territorio rappresenta lo Stato.

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Laura Taddei. Il getto della bottiglia molotov, nell’oscurità, è stato effettuato dall'attentatore avvicinandosi a piedi. Un video non nitido ritrae alle 1.39 il vetro del contenitore che si infrange sulla parete, origina la fiammata che annerisce la facciata e, al suolo, attacca la macchina, una Fiat Grande Punto, partendo dalle ruote, con il fuoco che poi la avvolge completamente.

Risentimento personale del giovane, al centro di vicende giudiziarie precedenti fin da quando era minorenne per atti di teppismo, sarebbe all'origine del lancio della molotov. I reati contestati sono incendio, fabbricazione detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, scoppio di ordigno al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica.

Prima di compiere l'atto incendiario, è stato ricostruito, il giovane effettuò un sopralluogo per neutralizzare il sistema di sorveglianza. Per allontanare da se' i sospetti, nella fase del sopralluogo aveva fatto una lunga telefonata al servizio Tim 119. E' emerso che in moto era stato ad acquistare liquido infiammabile in una stazione di servizio della zona, priva di telecamere. Aveva riempito una piccola tanica. Il confezionamento è avvenuto a casa.

Gli inquirenti, stando anche a intercettazioni e indagini, affermano che i familiari avrebbero tenuto un atteggiamento con reticenze e sviamenti per tutelare il figlio.

Il comandante provinciale, colonnello Vincenzo Franzese, dopo il grave fatto che ebbe eco nazionale, assicurò la massima determinazione nell’arrivare alla soluzione del caso. Il periodo di emergenza Coronavirus ha rallentato l'attività nello sviluppo dei necessari riscontri tecnici e di incrocio dei dati per mettere insieme gli elementi alla base della misura cautelare chiesta dal pm ed emessa dal gip.

