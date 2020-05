Arezzo, operai rubano transenne del cantiere: scoperti e denunciati in Casentino

Operai trafugano materiale di cantiere ma vengono scoperti e denunciati. E' successo in Casentino e i carabinieri hanno deferito all'autorità giudiziaria tre cittadini rumeni con età compresa tra 29 e 39 anni residenti nelle province di Firenze e Pistoia.

I tre regolarmente assunti da una ditta che si occupa di svolgere lavori edili conto terzi, raggiungendo la cittadina casentinese di Poppi, transitando nel Comune di Pelago (FI), si erano imbattuti in un cantiere stradale pubblico e avevano sottratto delle transenne.

Notati da un cittadino a bordo di un furgone, i tre appena superato il confine con la provincia di Arezzo e giunti in Casentino sono stati immediatamente rintracciati e bloccati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bibbiena.

Dopo averli sottoposti a perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto il materiale rubato poco prima (transenne e altro materiale da cantiere stradale) che di fatto intendevano utilizzare in un cantiere casentinese, e pertanto per loro carico è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.