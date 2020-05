Sbatte contro guardrail, resta illesa, ma ha un tasso alcolemico tre volte superiore alla media. E' successo nello scorso fine settimana quando la polizia municipale è dovuta intervenire nei pressi dell’intersezione tra via Leonardo da Vinci e via Fratelli Rosselli, dov’era stata segnalata la fuoriuscita di strada di un’autovettura. Il personale giunto sul posto accertava che un’utilitaria, condotta da un’aretina di 32 anni, dopo aver sbandato durante la marcia e urtato, danneggiandolo, il guardrail si era arrestata lasciando la conducente fortunatamente incolume. Durante i rilievi emergeva chiaramente agli agenti che la donna manifestava, a causa di alito, equilibrio instabile e difficoltà a esprimersi, una sintomatologia riconducibile all’assunzione di sostanze alcoliche. La pattuglia sottoponeva così la conducente ad accertamento tramite etilometro e il tasso alcolemico risultava quasi tre volte superiore al limite consentito. La patente è stata immediatamente ritirata per l’inoltro alla prefettura e il veicolo rimosso con carro attrezzi. La donna, tra le altre cose, non è stata in grado di giustificare lo spostamento dalla sua residenza e la presenza in auto in via Leonardo da Vinci, erano le 23 di sera, violando così le limitazioni legate all’emergenza epidemiologica.