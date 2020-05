Treni, riattivata la linea ferroviaria del Casentino ma niente fermata alla stazione di Bibbiena

Treni, ripartita la circolazione ferroviaria lungo la linea del Casentino. Il Gruppo Lfi, in accordo con la Prefettura di Arezzo, le forze di polizia e il Comune di Castel Focognano, ha riattivato a partire dalla mattinata di oggi, martedì 5 maggio, i servizi ferroviari lungo la linea del Casentino. “Per la giornata di oggi – spiega il presidente de La Ferroviaria Italiana, Maurizio Seri - resterà inibita la fermata alla stazione di Rassina così da consentire lo svolgimento di ulteriori indagini di sicurezza. Contiamo già dai prossimi giorni di tornare alla normalità. Per il momento il servizio è regolare”. La tratta Arezzo – Pratovecchio – Stia era stata interrotta lunedì 4 maggio a partire dalla stazione di Subbiano in seguito al rinvenimento, in prossimità della stazione di Rassina, di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, ritrovamento avvenuto durante l’effettuazione di lavori di scavo e manutenzione.