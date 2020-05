Arezzo, 28 morti nelle Rsa e altri contagiati: indagano i Nas, aperta inchiesta per omicidio colposo e lesioni

Coronavirus, contagiati nelle case di riposo e morti: la Procura della repubblica di Arezzo ha aperto formalmente l'inchiesta ed ha affidato le indagini al Nas (Nucleo anti sofisticazioni) dei Carabinieri. Titolare dell'attività di indagine è il procuratore facente funzione, Luigi Bocciolini. Ad oggi sono 28 le persone infettate nelle Rsa da Covid-19 e decedute. In 17 casi si tratta di ospiti della Asp di Montevarchi, mentre 11 provenivano dalla Rsa Fabbri Bicoli di Bucine.

L'inchiesta è stata aperta in seguito alla presentazione di due esposti da parte di familiari dei degenti di Bucine, ma in precedenza il sindaco di Montevarchi aveva inviato un esposto ancor prima della impressionante serie di decessi nella Asp, dopo che si erano verificati i primi casi di contagio tra ospiti e operatori.

I reati intorno ai quali si sviluppa l'inchiesta, contro ignoti, sono le lesioni colpose e l'omicidio colposo. I carabinieri del Nas si avvarranno del supporto operativo dei carabinieri del Valdarno che hanno già acquisito primi documenti. A partire dai contratti stipulati tra famiglie degli anziani e strutture sanitarie assistite.

Nelle due Rsa del Valdarno operano cooperative, per conto dei rispettivi comuni, con operatori sanitari. Nel momento in cui si sono verificati i primi casi di contagio tra le persone assistite, spesso molto fragili, l'Asl è intervenuta per la fase diagnostica e le cure.

La procura non esclude che arrivino altri esposti. Tutti potrebbero essere convogliati in un unico filone di inchiesta su contagiati e morti di Coronavirus.

Luca Serafini