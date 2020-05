Arezzo, i 28 anziani morti nelle Rsa da 50 euro il giorno. I dubbi da chiarire. Nas al lavoro

Luca Serafini

Non ci sono per ora indagati, ma una lista di morti che fa paura e parecchie ombre da diradare sulla strage dei nonni delle Rsa. Omicidio colposo plurimo e lesioni, ma anche violazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro: si muove intorno a queste ipotesi di reato l’inchiesta aperta contro ignoti dalla procura di Arezzo sulla catena di decessi tra gli anziani delle case di riposo del Valdarno.

Ventotto croci in un mese: 11 i morti alla Rsa di Bucine, la prima struttura dove gli ospiti hanno cominciato a morire aggrediti ai polmoni dal Coronavirus, e 17 alla Asp di Montevarchi, l’ultima vittima due giorni fa. Un bilancio pesantissimo, al quale vanno aggiunti decine di contagiati tra degenti e operatori. Ricostruire cosa è accaduto nelle Rsa comunali gestite dalle cooperative, con relativi contratti e cospicue rette da pagare, dove la gente ha iniziato ad ammalarsi, con esiti troppo spesso tragici.

Questo l’obiettivo del pm Luigi Bocciolini, procuratore di Arezzo facente funzione, il magistrato fiorentino cui è affidata la guida dell’ufficio in attesa che si sbrogli il controverso caso del dottor Roberto Rossi “sfiduciato” tra le perplessità generali dal Csm. Sono i carabinieri del Nas di Firenze (Nucleo anti sofisticazioni) a svolgere le indagini assieme ai colleghi del Valdarno, in entrambe le residenze sanitarie assistite dove il virus ha mietuto vittime con ritmo impressionante. I militari del Nas guidati dal maggiore Pasqualina Frisio dovranno acquisire documenti e testimonianze. Ieri non sono state eseguite perquisizioni a Bucine e a Montevarchi, questione di ore. Per adesso ci sono le carte raccolte dall’avvocato Debora Guarnieri, che ha presentato gli esposti per conto dei parenti di una decina di ospiti della Rsa di Bucine.

C’è pure l’esposto presentato dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini dopo il primo tampone positivo nella Rsa che riteneva “blindata”, e ci sono i primi accertamenti dei militari della Compagnia di San Giovanni. Si vuol capire se mascherine e tute sono state introdotte tardi e in modo insufficiente, se sono stati presi in modo corretto e tempestivo tutti gli accorgimenti nelle fasi successive.

Diversi i livelli di competenza: le Rsa sono strutture dei Comuni, gestite da cooperative con i loro operatori per l’assistenza, mentre l’Asl ha poi preso in carico i pazienti per le cure. Il lavoro sarà lungo e complesso. Ventotto morti, anziani e problematici certo, ma ventotto vite spazzate via da un virus che l’indagine dirà se ha potuto fare strage grazie a negligenze, imperizie e omissioni.

"PERCHE' E' SUCCESSO?". I DUBBI DEI PARENTI. LE RETTE E LE TUTELE

Si paga fino a 1.600 euro di retta mensile per tenere i propri cari nelle Rsa. Strutture modello fino a qualche mese fa. Poi il finimondo. La Fabbri Bicoli di Bucine era un gioiellino sociale prima che il virus spadroneggiasse nel piano “zero”. Dal 24 marzo il via alla strage. Ma già da inizio mese era vietato entrare per le visite, e a fine febbraio gli ingressi erano contingentati. Allora cosa non ha funzionato?

Perché in altre case di riposo aretine tutto è filato liscio e qui è stato un calvario? E’ in quelle settimane di apparente quiete erano adottate tutte le misure di prevenzione necessarie, dalle protezioni individuali (mascherine e tute) alle accortezze anti contagio? Sono dubbi che dovranno essere sciolti dall’inchiesta appena iniziata.

E sono gli interrogativi posti con delicatezza e senza attacchi frontali, dai parenti degli ospiti morti o contagiati della Rsa, dove si pagano circa 50 euro il giorno, attraverso i due esposti presentati alla procura tramite l’avvocato Debora Guarnieri. La richiesta è quella di un accertamento a 360 gradi, senza puntare l’indice su nessuno: “Vogliamo sapere se i nostri cari sono stati difesi bene, se è stato fatto tutto quanto si doveva fare. E’ doveroso accertarlo, nel rispetto di chi non c’è più”.

I COMUNI, LE COOPERATIVE, LA ASL

“Le Rsa non sono nostre”, risponde il direttore generale Antonio D’Urso come ad allontanare ogni ombra dall’Asl. L’azienda è intervenuta a contagio iniziato. Ha preso le redini del “piano zero” a Bucine e poi è entrata in azione su Montevarchi. La caccia alle eventuali colpe, se ce ne sono, spazia dagli aspetti sanitari a quelli gestionali delle Rsa.

Le case di riposo sono dei Comuni che a loro volta si avvalgono di cooperative con personale specializzato. C’è qualcuno che ha sbagliato? Chi? A quale livello? Nella fase iniziale sono state prese tutte le precauzioni? C’erano i dispositivi di protezione? E se non c’erano, perché? Giorni fa il sindaco di Bucine, Nicola Benini ha affermato al Corriere di aver fatto di tutto perché il virus non entrasse nella Rsa e per contrastarlo. Fu su suo sollecito che l’Asl intervenne.

A Montevarchi il sindaco Silvia Chiassai si rivolse alla procura dopo il primo positivo in Rsa. Era contrariata perché erano state adottate le precauzioni nella casa di riposo, ma il virus era entrato. “Abbiamo fiducia nella magistratura”, dice ora. “Ci aiutino a capire cosa è successo: serve una risposta ai familiari di queste persone morte senza ricevere un ultimo saluto”. E conferma: “A giugno scade la convenzione con la cooperativa, iniziata nel 2015 prima che io mi insediassi. Vogliamo ripensare la gestione. Avremo un controllo diretto della struttura e dei pazienti”.

DECEDUTI E ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

I deceduti delle due Rsa sono 28 o 26? La domanda è legittima dato che nel triste conteggio grava il dubbio sul numero esatto degli ospiti della Rsa di Montevarchi morti per Coronavirus: 17 o 15. Il Corriere riporta la prima cifra, seguendo quanto inizialmente riferito dall’Asl. Il direttore generale Antonio D’Urso puntualizza che per due casi si attende il pronunciamento dell’Istituto superiore di Sanità che codificherà se si tratta di morti legate al Coronavirus o esclusivamente per altre patologie.