Arezzo, niente processione del patrono a Castiglion Fiorentino: santa messa a porte chiuse con il sindaco

Non ci sarà neppure la processione in tono minore, come aveva auspicato il sindaco Mario Agnelli, in occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono di Castiglion Fiorentino, nel tempo del Coronavirus. Le interlocuzioni di questi giorni con la Prefettura di Arezzo hanno portato alla quasi certa conclusione, a causa delle restrizioni imposte dal Governo Conte, che potrà solo essere celebrata la Santa Messa a porte chiuse, nella Chiesa della Collegiata, alle 18 di venerdì 8 maggio, giorno della festa. Il celebrante, l'Arciprete Don Marcello Colcelli, i suoi collaboratori, il Sindaco e poco più, davvero ben distanziati nella chiesa madre castiglionese, una delle più grandi della diocesi.

Una lunga tradizione vuole che nel giorno di San Michele si svolga una solenne processione, spesso guidata addirittura dal Vescovo di Arezzo. Si porta in corteo la Croce Santa, opera di oreficeria del XIII secolo, che contiene le sacre reliquie di un frammento della Croce di Cristo e una spina della corona. Accompagnata dal fragore delle castagnole, davanti alle tre porte del vecchio borgo c'è la benedizione del paese e del suo territorio, con l'invocazione di salvarlo da ogni disgrazia, cataclisma o pandemia.

Tanto dalla Parrocchia che dal Comune si era alzato l'auspicio di poter effettuare una piccola processione, con poche persone, dalla Collegiata a Porta Romana, dove c'è la statua di San Michele, e da qui impartire la tradizionale benedizione, ma il “niet” governativo obbligherà ad una benedizione “indoor” o, al massimo, dal sagrato.

Niente fuochi d'artificio la sera della festa, chissà che qualcuno non accenda un falò davanti a casa, come si faceva tanti anni fa la sera della vigilia. Dopo il Maggio Castiglionese, “condensato” nel concerto in cima alla torre illuminata del tricolore, anche le celebrazioni per San Michele subiscono i tagli governativi: l'Arcangelo guerriero, lui che sconfisse il demonio, “principe” delle tenebre, non si sarebbe mai aspettato di vedersi un giorno tarpare le ali da un semplice “conte”.

