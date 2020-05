Arezzo, turismo punto e a capo. Lodone (Confcommercio): "Ripartire con idee, sostegni e competizione"

Turismo punto e a capo. Ma quando? E come? Il settore più devastato dalla pandemia è un cumulo di macerie. C'è nebbia fitta sulla data in cui la gente potrà mettere di nuovo piede in un'altra regione senza motivi di lavoro, salute, necessità. Tra sconforto, incertezza e ira, si cerca di immaginare un futuro. Laura Lodone, responsabile Confcommercio provinciale e regionale per il settore turistico, corre da una riunione all'altra mentre il cellulare brucia per le chiamate di operatori, allo stremo economico e psicologico.

Quando vedremo tornare il primo pullman di turisti ad Arezzo?

“Andrebbe chiesto a Conte. Non si sa quando saranno di nuovo consentiti i movimenti. E' impossibile fare programmazioni. I pullman, poi, sono i mezzi più difficili da organizzare con la distanza di un metro e ottanta centimetri. Comunque, i primi a muoversi saranno gli italiani, individualmente o a famiglie”.

Per gli operatori la prima cosa da calibrare è la sicurezza.

“Ma vorrei dire che i nostri operatori delle strutture ricettive e della ristorazione sulla sicurezza, la pulizia, l'igiene, erano già molto avanti. Saranno seguiti i nuovi protocolli, certo, ma non immaginiamoci una ospitalità fatta da persone in tuta e scafandro. Serve seguire indicazioni essenziali: non siamo alle prese con delle radiazioni”.

Non si sa quando, ma sarà una ripartenza graduale. Partendo da cosa?

“Il turismo vero ci sarà con la riapertura dei confini, i movimenti aerei normalizzati. In una prima fase però sarà attrattivo quel turismo nel quale Arezzo può eccellere in quanto città medio piccola. Saranno queste le destinazioni più richieste, con la gente in cerca di ritmi lenti, stili di vita improntati alla serenità, con aggancio forti alla natura, la possibilità di apprezzare situazioni all'aria aperta, paesaggistiche, di benessere. La domanda non è più il dove ma il perché raggiungere una località: l'attrazione sarà verso luoghi dove è possibile ricaricarsi mentalmente. E per questo gli aretini dovranno essere capaci di proporre offerte accattivanti partendo dalle nostre peculiarità. Che sono anche monumentali, museali e legate al gusto, ai sapori, con tutte le incognite che in questa fase esistono sull'accesso ai locali”.

Alla ripresa ci sarà molta competizione?

“Sì, fortissima. Anche nell'on line sarà un accalcarsi di proposte, una grande corsa da parte di tutte le destinazioni per accaparrarsi i turisti. La comunicazione avrà un ruolo fondamentale: spiegare cosa abbiamo e cosa no, cosa si può fare e cosa no. Per Arezzo può giocare un ruolo prezioso la fondazione Arezzo Intour, che ha dato grandi risultati e ora si trova a non avere il gettito proveniente dai permessi di soggiorno, ma saprà farsi valere. Anche Toscana Promozione sta svolgendo un buon lavoro”.

Il problema immediato è che gli operatori non ce la fanno a stare in piedi.

“Rischiamo una ecatombe. L'anello più debole è quello delle agenzie di viaggio, che per prime hanno risentito del problema. Poi tutto il resto. Non bastano certe agevolazioni al credito e lo slittamento di certe scadenze o la sola cassa integrazione. Le imprese continuano a indebitarsi a fronte di entrate zero. Nella ristorazione il delivery e il take away aiutano ma non risolvono il problema. Le misure che abbiamo visto finora da parte dello Stato sono disordinate e insufficienti. Occorrono risorse a fondo perduto per dare ossigeno a chi è in ginocchio. Poi i nostri operatori sapranno fare la loro parte con nuovi modelli di business, creatività e impegno”.

Luca Serafini