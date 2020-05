Arezzo, bambino ferito ad una mano: soccorso con il Pegaso a Castroncello

Infortunio domestico in provincia di Arezzo: un bambino ferito al dito di una mano è stato soccorso dal Pegaso dell'emergenza sanitaria della Regione Toscana. E' successo questa mattina, mercoledì 6 maggi, nella frazione di Castroncello, comune di Castiglion Fiorentino prima di mezzogiorno.

Dopo la richiesta di aiuto, si è messo in movimento il sistema del 118 che ha inviato personale con l'ambulanza e l'elicottero. Il Pegaso è atterrato in un campo e il piccolo è stato caricato a bordo per essere trasportato in ospedale. Notizie ancora frammentarie. Non si sa come il bimbo, due o tre anni di età, si sia procurato la lesione. E' stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer.

IN AGGIORNAMENTO