Arezzo, parco del Pionta chiuso ai cittadini ma c'è chi scavalca le recinzioni

Il parco del Pionta resta chiuso su decisione del sindaco di Arezzo per evitare assembramenti e occasioni di possibile contagio, ma c’è chi entra lo stesso scavalcando le recinzioni. Lo mostra la foto scattata da residenti in zona via Masaccio. L’area verde è stata riconquistata da persone dedite a giri loschi. Balordi e spacciatori.

All’interno ci sono giacigli di fortuna, materassi, segni di bivacco. E chi ama il Pionta e gli passa vicino, senza entrare, in ossequio all’ordinanza, registra ogni giorno e anche alla luce del sole, intrusioni e movimenti sospetti. I controlli vengono effettuati, ma per difendere il Pionta serve la fine del lockdown, quando possibile: passeggiate senza affollamenti, in sicurezza, per tenere il parco pulito.