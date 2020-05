Borsa rubata dall'auto mentre scarica la spesa: arrestato un quarantenne

E' stata derubata mentre scaricava le borse della spesa dall'auto. Il ladro è stato intercettato, anche grazie alla segnalazione di due cittadini che hanno assistito al fatto, e arrestato dalla Polizia: si tratta di un 46enne italiano che adesso dovrà rispondere del reato di furto. La ricostruzione dei fatti porta al primo pomeriggio di giovedì 7 maggio nelle vicinanze di via Giotto. Una donna viene derubata della borsa che ha appoggiato sul sedile dell'auto mentre sta scaricando la spesa dalla sua vettura. Ad impossessarsi della borsa e scappare via è un uomo che viene notato allontanarsi verso il parco Pertini. Due passanti notano la scena e allertano immediatamente la Polizia di Stato telefonando al 113, consentendo così un tempestivo intervento della Squadra Volanti. Il ladro viene intercettato dagli agenti: la refurtiva viene recuperata - una borsa del valore di 500 euro, un telefono cellulare, le chiavi di casa, un borsello porta documenti e altri effetti personali - così come tutti i documenti che l'uomo aveva gettato in un cassonetto dell'immondizia.