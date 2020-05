Arezzo, Coronavirus: aziende orafe a rilento ma ad agosto potrebbero saltare le ferie per recuperare

C’erano una volta le ferie di agosto. Nel 2020 ci saranno ancora, ma nel distretto orafo di Arezzo potrebbero essere molto più brevi del solito, una settimana anziché tre. Il motivo è presto detto: la produzione ormai ferma da un paio di mesi (230 milioni di fatturato in fumo) è di fatto ancora bloccata nonostante la fine del lockdown. Colpa dei mercati chiusi per la pandemia. La ripresa non c’è, sarà graduale e con l’estate la necessità di elevare i ritmi produttivi potrebbe essere forte. Nell’ambiente (1200 ditte, diecimila addetti) se ne parla. La presidente della sezione Federorafi per Confindustria Toscana Sud, Giordana Giordini, ce lo conferma.

Com’è stato il rientro nelle aziende?

“Molto cauto. Una ripartenza con il freno tirato e solo un 30, 40 per cento di dipendenti al lavoro. Nelle aziende sono impegnati soprattutto gli uffici amministrativi, marketing, campionari, commerciale. Ma la produzione ancora non gira”.<CF1403>

Per il blocco dei mercati internazionali?

“Esattamente. Questa settimana al Dubai Gold Souk si è proceduto alla sanificazione, ma i commerci sono fermi. E’ un hub strategico non solo per il mondo arabo, tra l’altro in questo periodo stoppato dal Ramadan, ma anche per l’Africa. La regolarità dei voli potrà esserci solo da luglio. Bloccati anche gli Usa, dove alcuni Paesi riaprono, ma New York, dove hanno sede molte compagnie, è ancora in difficoltà. Per non parlare dell’Europa e del mercato italiano, dove i negozi riapriranno soltanto il 18 maggio”.

Quindi non si produce perché non c’è chi compra.

“E’ così. Qualcosa viene prodotto per le vendite on line oppure televisive, ma è poca cosa. Ci sono poi canali che portano prodotti di lusso in Cina. Ma i volumi produttivi cui siamo abituati sono ben lontani”.

Tra un paio di mesi le cose dovrebbero migliorare.

“E’ quello che ci auguriamo. C’è tanto bisogno di fiere e OroArezzo, programmata dal 18 al 21 luglio, sarebbe un appuntamento fondamentale per gli ordini delle ditte. Ma sulla fiera incombe ancora l’ufficializzazione da parte del governo. Eventi fieristici con tante persone all’interno di un padiglione sono situazioni sulle quali si va con i piedi di piombo”.

La riapertura dei mercati, la richiesta di preziosi, possono coincidere con il periodo delle ferie.

“Nulla è più come prima, dopo la pandemia. Colgo tra colleghi, tra i lavoratori, tra le organizzazioni sindacali, consapevolezza e responsabilità. Occorre ripartire davvero col piede giusto. Recuperare il tempo perduto. Per cui sì, la rinuncia alle ferie come siamo abituati a immaginarle, potrebbe essere una necessità reale. Dovremo farci trovare pronti, reattivi. Non possiamo permetterci di rimanere indietro, già più di quanto non lo siamo”.

Agosto, ombrellone non ti conosco?

“Auguriamoci che davvero sia così, che serva lavorare anche di agosto. Vorrebbe dire che il cammino verso il ritorno alla normalità è in corso. Intanto nelle aziende abbiamo testato l’organizzazione del lavoro secondo i protocolli di sicurezza. Gli accessi regolamentati, i controlli, le distanze, le protezioni personali, i parafiati, le sanificazioni, i turni. Il distretto orafo ha il motore acceso, speriamo di poter pigiare sul gas prima possibile”.

Luca Serafini