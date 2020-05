Arezzo, Coronavirus: nelle Rsa 31 morti, ora si trasferiscono gli anziani: polo positivo e negativo

Il triste conto dei morti nelle Rsa del Valdarno sale a 31. Il dodicesimo ospite della casa di riposo di Bucine deceduto per Coronavirus, è un uomo di 79 anni che dal’11 aprile combatteva contro il Covid-19 all’ospedale San Donato. Sono invece 19 i morti dell’altra struttura dove il virus ha fatto strage, quella di Montevarchi. E proprio la gestione delle due Rsa è in queste ore al centro di una serrata discussione tra Regione Toscana, Asl e Comuni, che tende a separare gli anziani in due poli distinti. Uno “positivo” e l’altro “negativo”. Uno per contagiati e uno per indenni all’epidemia. In modo da scongiurare altre infezioni e assicurare cure adeguate. La questione è delicatissima per tutta una serie di aspetti, a partire dal concentramento dei contagiati in un luogo anziché in un altro (Montevarchi o Bucine?), i trasferimenti da una Rsa all’altra di persone avanti con l’età e problematiche varie, i cambiamenti a livello di operatori sanitari delle diverse cooperative che seguono i degenti da tempo.

Su entrambe le case di riposo è anche aperta una inchiesta della magistratura con ipotesi di reato “omicidio colposo plurimo”, “lesioni”, “violazioni delle normative per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro” (sono contagiati anche molti operatori). La visita dei carabinieri del Nas è prevista per la prossima settimana: dovranno acquisire cartelle e documenti per ricostruire tutto dall’inizio e accertare eventuali negligenze, omissioni, imperizie. Tornando allo smistamento degli anziani, a Bucine nel “piano zero” dove è partito tutto, sono concentrati una ventina di pazienti positivi seguiti dall’Asl con le cure intermedie, mentre nei piani uno e due ci sono 38 degenti negativi.

A Montevarchi la situazione vede la presenza di 23 pazienti Covid, uno si è negativizzato, tre più gravi sono stati trasferiti al San Donato, 14 non Covid sono stati trasferiti all’ospedale di comunità di Foiano. Ecco, la concertazione in atto tende a dare un assetto sicuro e organizzato alle due Rsa, concentrando da una parte tutti i positivi e dall’altra tutti i negativi. Qualcuno probabilmente, tra amministratori e parenti potrebbe non rimanere contento. Vedremo. Quanto alle cooperative, si sa che quella di Montevarchi è stata di fatto “licenziata” dal sindaco Silvia Chiassai Martini, che punta ad una gestione diretta.

Luca Serafini