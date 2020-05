Arezzo, Coronavirus: il sindaco Ghinelli: "Usate la testa, rispettate le regole". Assembramenti nel mirino

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, chiede agli aretini una domenica di responsabilità. E predispone una intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale sui parchi e sui mercati cittadini. Ghinelli, durante la sua consueta diretta streaming da Palazzo Cavallo, ha stigmatizzato i notevoli afflussi di persone registrati nella giornata di ieri in città.

“C’era molta gente in giro”, ha spiegato il primo cittadino, “e questo non va bene. Ancora il virus sta circolando, abbiamo davanti tre settimane importantissime. Dobbiamo mantenere il contagio a zero. Nella provincia di Arezzo ancora il contagio è esistente. Ricordo le tre regole: sanificare spesso le mani, usare correttamente la mascherina e mantenere la distanza sociale. Dobbiamo stare di più a casa e comunque più separati. Se vedete che c’è troppa gente al mercato, nella zona dove si va a passeggiare, evitate di entrarci. La Polizia locale sta facendo già miracoli, farà ancora controlli nei prossimi giorni. Domani (oggi, ndr) è domenica ci sarà ancora più gente in giro. Scongiuro i cittadini di usare la testa. Se vedete che un parco è già pieno di persone non entrateci”.

Proprio al mercato settimanale in zona Giotto, ieri mattina c’era molta gente, attratta soprattutto dai banchi di fiori. Le persone hanno cercato di mantenere la distanza sociale, ma in certi momenti c’è stata la necessità dell’intervento della Polizia locale che ha preso provvedimenti per evitare assembramenti.

È stato sistemato l’incrocio intorno alla rotatoria di accesso allo stadio in maniera tale da creare più spazio su via Raffaello Sanzio per permettere un distanziamento maggiore dei banchi e ridurre ancora di più la possibilità di contatto tra le persone.

I controlli, ha detto il sindaco Ghinelli, sono proseguiti in tre supermercati e in tre attività di vendita al dettaglio. Controlli mirati poi contro lo spaccio di stupefacenti a Campo di Marte e a Saione.

Sono state settanta le persone controllate dagli uomini del comandante Aldo Poponcini: sessanta le autocertificazioni verificate.

Elevata una multa per uso improprio della mascherina e una sanzione al decreto, contemporaneamente sono stati elevati 32 verbali al codice della strada.

Il drone ha sorvolato la zona Giotto, lo stadio, il centro storico e Campo di Marte.

Sul fronte sanitario ci sono due positivi in più in carico alla città, si arriva a 88 unità, ma i contagiati non sono di Arezzo: provengono dalle vallate Valdarno e Casentino, conteggiati ad Arezzo perché ricoverati nell’albergo sanitario.

In provincia, ha detto ancora Ghinelli, ci sono quattro contagi in più, si arriva a 611 casi. Gli aretini in quarantena salgono a 164. I guariti di Arezzo salgono a 75. A livello nazionale c’è una diminuzione dei contagi del -3,5%. I guariti in Italia sono ad oggi 103.031.

“Non sapevamo come il virus ci avrebbe coinvolti. La nostra città si è comportata bene ma l’emergenza non è finita”, ha ricordato il primo cittadino invitando in modo accorato a tenere comportamenti adeguati, “dobbiamo continuare ad impegnarci e a mantenere alta l’attenzione”.

Ospite in collegamento nella diretta, il presidente della Sba Basket Arezzo, Mauro Castelli, la prima società italiana che ha creato un protocollo per riuscire a fare attività agonistica ai tempi del Covid-19, un testo sottoposto alla Prefettura e al Comune di Arezzo.

Sara Polvani