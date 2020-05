E45: danneggiato un giunto del viadotto Tevere IV, traffico deviato al confine tosco-romagnolo

A causa del danneggiamento di un giunto di dilatazione del viadotto Tevere IV, la viabilità sulla E45 tra Valsavignone e il confine regionale in direzione Cesena è temporaneamente deviata sulla carreggiata opposta, allestita a doppio senso di circolazione, per un tratto di circa 2,6 chilometri tra il km 159,150 e il km 161,800, nel comune di Pieve Santo Stefano (AR). Già previsto nelle prossime settimane il riavvio degli interventi di manutenzione programmata sul viadotto che necessitano la chiusura della carreggiata nord lungo lo stesso tratto per la prosecuzione dei lavori sulle pile dell’infrastruttura. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.