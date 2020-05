Arezzo, Sugar (moda): "Ora serve un RestArt per i negozi e per la città"

Ripartire. E’ il verbo che “Beppe di Sugar” declina in un inglese creativo: RestArt. E’ questo lo slogan scelto dalla Camera dei Buyer della Moda, di cui Giuseppe Angiolini è presidente onorario, per i negozi che il 18 maggio riaprono. Ma vale anche per Arezzo, che deve e può rifiorire dalle macerie dell’emergenza. L’aggettivo “positivo” non è il migliore in questi tempi, ma Angiolini, imprenditore e fiutatore di tendenze, lancia un messaggio di prospettiva, di futuro, di costruzione.

Il momento però è terribile.

“Ma è una sfida da affrontare. E vincere. La cosa più importante è la salute, però bisogna pensare al lavoro e a come ripartire in sicurezza. Ci adegueremo. Serve grande senso di responsabilità. E’ dura, ma occorre entusiasmo, convinzione, determinazione. Mettiamo da parte rabbia o rancore, non possiamo attribuire a nessuno la colpa di ciò che è successo”.

Vendere sarà complicato.

Il problema vero nel nostro settore sarà la sanificazione dei capi indossati, ma vedremo come affrontare anche questo. La cosa più facile sarebbe far indossare meno possibile, ma soprattutto per un negozio che vende pezzi di qualità e prestigio non è così facile. Ascolteremo i protocolli, che avremo a giorni, e cercheremo di applicare tutte le regole: distanze, mascherine per tutti e ambiente sanificato”.

Ci sarà voglia e soprattutto liquidità per lo shopping?

“Dalla Cina arrivano segnali interessanti, con i marchi della moda italiana che sono ripartiti alla grande. Certo, lì è tutta un’altra storia. Però anche da noi credo che la voglia di fare acquisti, di rifarsi il guardaroba, di rinnovare la propria immagine, ci sarà, dopo questo periodo cupo. Preoccupa la grande fascia di persone che soffrono dal punto di vista economico. Un problema sociale sul quale lo Stato con i vari interventi, deve agire per riaccendere l’economia”.

Scorte nei magazzini invendute, fatturati a zero.

“E’ un problema. E la moda, in quanto tale, non puoi riproporla l’anno venturo. L’e-commerce ha aiutato chi come noi è strutturato ed oltre ad investire in operazioni come il negozio fisico a Palazzo Lambardi, la dimora storica Sugar Rooms, ha puntato nella logistica, nei magazzini di Ceciliano e nell’on line che è il futuro. Abbiamo avuto soddisfazioni a fronte di grande impegno. Mi rendo conto che per tutti non è così”.

La tegola Covid si è abbattuta su una città che stava crescendo tanto come appeal e flussi.

“Non dobbiamo avere paura. Siamo capaci di sacrifici e di coraggio, che servono per ripartire. Rimettiamoci subito in gioco. Elaboriamo idee. Non ci sono i flussi di prima? Ok, ricominceremo per gradi: rendiamo Arezzo attrattiva per la Toscana, poi per l’Italia, poi per il mondo. Progettiamo iniziative nuove e coinvolgenti per una ripartenza che in tutto, non solo nella moda, sia anche, come dice Giorgio Armani, con più umanità.” RestArt.

Luca Serafini