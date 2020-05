Arezzo, Coronavirus: perde familiari e lavoro, catena di aiuti per il fabbro. Alimenti, scarpe e spiragli

Generi di prima necessità. Alimenti. E spiragli per un posto di lavoro. Alfredo ha già ricevuto un primo pacco di aiuti e importanti promesse dopo che la sua storia di disperazione raccontata al Corriere di Arezzo ha colpito un po’ tutti. Nel vortice della pandemia, il 57enne fabbro originario della Campania ha perso il babbo, la mamma e la sorella:morti uno dopo l’altro in provincia di Avellino, la terra da cui diciotto anni fa Alfredo è partito per guadagnarsi da vivere ad Arezzo.

Per approfondire leggi anche: ALFREDO, I LUTTI IN CAMPANIA E IL DRAMMA AD AREZZO

Ma per la maledetta crisi ha perso anche il lavoro (contratto non rinnovato) e ora non ce la fa a tirare avanti, con la moglie molto malata e un ragazzino da crescere. “Ci siamo subito mobilitati appena letta questa odissea sul giornale”, dice Mery Cornacchini, consigliera comunale che fin dalla fine di febbraio con “Arezzo nel cuore” porta sostegni a settanta famiglie in difficoltà per gli sconquassi sociali creati dall’emergenza sanitaria.

“Ho consegnato ad Alfredo gli aiuti frutto di una raccolta spontanea che è scattata fra di noi. Continueremo a stargli vicino, a breve gli faremo ancora la spesa e gli daremo scarpe per il figlio”, aggiunge Mery Cornacchini. Lui, il fabbro, è rimasto commosso. Una persona molto semplice, gran lavoratore. “L’avvocato Pierangelo Peloni lo assiste per recuperare per vie giudiziarie il Tfr negatogli da una ditta che in passato lo ha aveva alle dipendenze. “La vicenda di Alfredo è sintomatica di questo periodo così difficile per tanti a causa del Coronavirus”, dice l’avvocato. “In questi giorni c’è stato anche chi si è interessato a lui sotto il profilo lavorativo, in particolare un’azienda del Valdarno, che quando l’attività sarà ripresa realmente intende offrirgli la possibilità di una prova”.

Alfredo è un fabbro esperto e infaticabile. “Con la famiglia, giovanissimo, ha vissuto da emigrante sette anni in Germania. Studiava e già lavorava, maturando esperienza”, spiega Peloni. “Tornato in Campania, in provincia di Avellino, si è poi trasferito ad Arezzo dove vive e lavora da diciotto anni”. Aveva un contratto a tempo determinato che la ditta non gli ha rinnovato per il difficile momento. E insegue quel gruzzoletto del precedente Tfr.

Tutto questo mentre si è verificata la serie di lutti, senza poter scendere al paese a dare l’addio ai suoi cari. Nel buio totale, una luce di speranza per Alfredo, rappresentante della categoria che ad Arezzo è sempre più folta: gli indigenti a causa del Coronavirus. “Alfredo si è accorto che la difficoltà era insormontabile se affrontata da solo e si è rivolto a me”, dice l’avvocato Peloni. “Con le lacrime agli occhi ha preso atto dell’interesse che ha suscitato la sua storia e ringrazia tutti coloro che gli hanno dimostrato vicinanza e solidarietà”. Molto colpita dalla storia di Alfredo, il fabbro venuto dal sud, anche la senatrice della Lega, Tiziana Nisini, assessore in comune, che sta interessandosi al caso.

Luca Serafini