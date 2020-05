Arezzo, Coronavirus, il direttore Asl su ospiti Rsa: "Non li sradichiamo dal territorio"

Si apre una settimana chiave per le case di riposo del Valdarno dove, tra Montevarchi e Bucine, sono morti 31 anziani ospiti colpiti dal Coronavirus: 19 della Asp montevarchina e 12 della Fabbri Bicoli.

Si è parlato molto in questi giorni di una possibile riorganizzazione delle due residenze, per distanziare ulteriormente positivi e negativi. I sindaci Silvia Chiassai Martini e Nicola Benini avevano suggerito il trasferimento dei circa quaranta positivi sull’ospedale San Donato, o comunque con una sistemazione tale da non creare una Rsa Covid e una per negativi.

Sulla questione - trasferimento ad Arezzo o concentramento in una delle Rsa - il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, ieri ha dichiarato: “Nulla di tutto questo. La Asl è intervenuta sulla Rsa di Montevarchi e sulla Rsa di Bucine, entrambe gestite dai rispettivi Comuni, per prendere in carico i numerosi ospiti che avevano contratto l’infezione da Covid 19. La Asl ha potenziato l’assistenza infermieristica e medica e sta assicurando ai malati un livello qualificato di cure nelle stesse strutture dove gli ospiti erano già seguiti evitando di sradicarli dal contesto che conoscono da anni. Tutte le volte che si è reso necessario i malati sono stati trasferiti in ospedale”. E ancora: "Desidero ribadire che vi è un clima di proficua collaborazione con i comuni ed il territorio per il bene dei pazienti".

Parole che quindi sembrano escludere trasferimenti di anziani. A Bucine ce ne sono una ventina positivi e 38 negativi. A Montevarchi una ventina positivi e 14 negativi trasferiti a Foiano. Alcuni si stanno negativizzando. I più gravi sono al San Donato. Intanto questa settimana dovrebbe entrare nel vivo l’inchiesta della procura, contro ignoti, sulla catena di decessi. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, lesioni e violazioni alla norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Indagano i Nas.