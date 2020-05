Arezzo, da Coingas tre milioni di dividendi Estra anche per l'emergenza. Così comune per comune

Giorno di paga, ieri, per i 27 comuni soci di Coingas. Distribuiti oltre tre milioni di dividendi in base alle rispettive quote. La parte del leone per Arezzo, che detiene il 45% della vecchia società del metano diventata cassaforte degli utili di Estra. Dopo la tempesta giudiziaria e le tensioni politiche, l’assemblea guidata dall’amministratore Franco Scortecci ha reso operativa la ripartizione del cospicuo gruzzolo che proviene dal gruppo del gas e dell’energia posseduto al 25,139% da Coingas, insieme a Consiag (39,5), Intesa (25,139), Vivaservizi (10) ed Estra spa (0,219).

“E’ stato deciso, dato il periodo di emergenza, che le risorse potranno essere destinate anche a spese sul sociale e non solo per sponsorizzazioni, cultura e promozione”, dice Scortecci. All’assemblea che ha distribuito i 3.082.155 euro di dividendi, era presente anche il sindaco Alessandro Ghinelli. Al momento del voto sul bilancio i sindaci di centrosinistra sono usciti. Una presa di distanza politica e tecnica, per il fatto che il bilancio riporta delle poste riferite al gennaio 2019 quando presidente era Sergio Staderini, la cui gestione è poi finita al centro dell’inchiesta della magistratura con ipotesi di reato il peculato. Caso tutto ancora da chiarire che ruota sulle consulenze “d’oro” a commercialista e avvocati.

L’assemblea Coingas tra l’altro ha approvato all’unanimità, qui anche con gli amministratori di centrosinistra, la riconferma dei sindaci revisori che un anno fa puntarono l’indice proprio sui quei compensi, sollevando rilievi poi recepiti anche a livello di indagine dal pm Andrea Claudiani. Restano dunque nell’incarico il presidente Giovanni Minetti e i sindaci Fabiola Polverini e Giuliano Faralli. In una telefonata intercettata dagli inquirenti durante le indagini, tra il sindaco Ghinelli e l’assessore Alberto Merelli, il primo cittadino aveva espresso disappunto per la posizione contraria dei revisori sul bilancio fino a paventare la loro sostituzione. Toccato dall’inchiesta (come Merelli e lo stesso Scortecci) il sindaco affermò poi in Consiglio comunale che suo unico scopo, e non altri, era che la “spa” dei comuni non saltasse. Sarebbe stata una perdita rilevante per i cittadini.

Timonata da Scortecci, con puntiglio e abnegazione nonostante la vicenda giudiziaria non chiarita, Coingas continua ad esistere come ricca scatola per accogliere e smistare i preziosi dividendi di Estra. I milioni sono ripartiti in base al peso che ogni comune aveva nella rete del gas passata a suo tempo da Coingas ad Estra. Si va dalla fetta appannaggio del comune di Arezzo, 1.392.000 euro, ai pochi spiccioli dei municipi con quote minuscole, passando per le cifre consistenti di molti comuni dell’Aretino. “Sono soddisfatto per l’approvazione del bilancio e degli altri atti sui quali si è registrato un atteggiamento unanime che ha superato la dialettica politica in nome di un atteggiamento responsabile nell’interesse del territorio”, dichiara l’amministratore Scortecci. Ma i distinguo politici non mancano, in una fase in cui l’inchiesta Coingas cova sotto la cenere. Intanto ci sono soldi freschi da usare nelle comunità.

